Дипломная работа (практическая часть): Нейронная сеть(LSTM)

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Тема: Предсказание вторичной структуры белка на основе первичной методами deep learning

Необходимо написать практическую часть дипломной работы. Код есть, написан на основе прикрепленного файла. Если будет возможность доработать, обсудим отдельно.

4 года назад
anna_aminskaya
Анна 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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