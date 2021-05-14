Курсовая работа

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Закрыт1 заявка575 просмотров

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4 года назад
MaryNiko
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

pawlovych
45 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$25
11 дней
Человек просто взял работу и в день подходящих сроков кинул и ничего не отвечал на сообщения, при том, что читал их. В итоге, у меня были просрочены ВСЕ дедлайны и мне в очень срочно порядке пришлось искать другого подрядчика. Я все понимаю, но если Вы не можете выполнить работу, то как взрослый мужчина, ответь хотя бы...

Заявки фрилансеров

pawlovych
45 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад