Курсовая работа

Человек просто взял работу и в день подходящих сроков кинул и ничего не отвечал на сообщения, при том, что читал их. В итоге, у меня были просрочены ВСЕ дедлайны и мне в очень срочно порядке пришлось искать другого подрядчика. Я все понимаю, но если Вы не можете выполнить работу, то как взрослый мужчина, ответь хотя бы...