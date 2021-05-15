Приложение для бега Android OC для дипломной работы

$120
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Закрыт1 заявка460 просмотров

Приложение для бега Android OC для дипломной работы Приложение только на один раз, максимально простенькое В приложении должен быть профиль, в котором можно указать свои данные(рост, вес и цели), журнал тренировок, в самой тренировке должно показывать время, пройденые километры, пульс, за сколько времени пробежали каждый километр , GPS навигация Нужно придерживаться плану ниже

Сроки до 25 мая

Android
4 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
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Артем
 
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