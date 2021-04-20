ukinari

Артем ukinari

 
40 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка приложений для Android

Разрабатываю приложения для Android. Пишу приложения на Java и Kotlin. Умею работать с FIrebase, Retrofit, GitHub, Sql, консолью Google Play. Могу написать приложение любой сложности.

Мои приложения на android в google play: https://play.google.com/store/apps/developer?id=elfenlied&hl=ru&gl=US

Также делаю игры на unity. Делал игру типа zuma, так же делал игру типа tower defence. Знаю Unity на уровне джуниора.

Пример игры. Пока выложу мой старый проект типа zuma на github, но возможно позже еще что нибудь сделаю и выложу:

https://github.com/elfenLied666/zumablust

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Отзывы заказчиков

kharikein
Азат 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
3 года назад
Bug Fix и доработки Android приложения на Kotlin
AndroidKotlin
Артем отличный исполнитель - всегда на связи, работает на совесть. Рекомендую!
Всю работу оплатил. Хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
guest_15982847550114
5 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
4 года назад
Android регистрация Firebase по номеру телефона c SMS подтверждением
AndroidFirebase
Все быстро сделано.
Работу сделал, мне заплатили
Ответный отзыв
php_prog
Павел 
34 года
20 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
4 года назад
Приложение рыболовных мест для google play
JavaScript
Очень приятно работать с Андреем. Всегда на связи, делает максимально быстро и подсказывает варианты решений. Рекомендую.
Очень хороший заказчик, хорошо заплатил мне дополнительно за работу.
Ответный отзыв