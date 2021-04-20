Разработка приложений для Android

Разрабатываю приложения для Android. Пишу приложения на Java и Kotlin. Умею работать с FIrebase, Retrofit, GitHub, Sql, консолью Google Play. Могу написать приложение любой сложности.

Мои приложения на android в google play: https://play.google.com/store/apps/developer?id=elfenlied&hl=ru&gl=US

Также делаю игры на unity. Делал игру типа zuma, так же делал игру типа tower defence. Знаю Unity на уровне джуниора.

Пример игры. Пока выложу мой старый проект типа zuma на github, но возможно позже еще что нибудь сделаю и выложу:

https://github.com/elfenLied666/zumablust