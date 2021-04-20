Разработка приложений для Android
Разрабатываю приложения для Android. Пишу приложения на Java и Kotlin. Умею работать с FIrebase, Retrofit, GitHub, Sql, консолью Google Play. Могу написать приложение любой сложности.
Мои приложения на android в google play: https://play.google.com/store/apps/developer?id=elfenlied&hl=ru&gl=US
Также делаю игры на unity. Делал игру типа zuma, так же делал игру типа tower defence. Знаю Unity на уровне джуниора.
Пример игры. Пока выложу мой старый проект типа zuma на github, но возможно позже еще что нибудь сделаю и выложу:
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Отзывы заказчиков
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10 баллов
3 года назад
AndroidKotlin
Артем отличный исполнитель - всегда на связи, работает на совесть. Рекомендую!
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10 баллов
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AndroidFirebase
Все быстро сделано.
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10 баллов
4 года назад
JavaScript
Очень приятно работать с Андреем. Всегда на связи, делает максимально быстро и подсказывает варианты решений. Рекомендую.
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