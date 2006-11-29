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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
17 лет назад
Все отлично! Не ожидала такого результата. Павел, сделал движок для сайта за два дня. Еще день ушел на корректировку. Остальные же хотели делать этот проект за 2-3 недели. А главное все очень хорошо и именно так как мне нужно было. Все отлично понимает и исправляет в считанные минуты. С удовольствием доплатила за скорость и хорошо выполненную работу. В будущем несомненно буду обращаться к нему еще не раз.
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать: 1). Чётко и ясно была поставлена задача 2). Всегда "на связи", что не может не радовать :) 3). За дополнение, не обговоренное в ТЗ, была произведена доп. оплата 4). и т.д.
$100
10 баллов
17 лет назад
Что особенно понравилось: Павел не просто выполняет по прописи задание, но предлагает свои конструктивные варианты решения многих проблем. К плюсам отнесу и следующее: 1. Соотношение цены и качества работы на высоте. 2. При выполнении моего задания все заранее оговоренные сроки были соблюдены, простоев в работе не было. 3. Мне был предложен очень удобный вариант оплаты работы - поблочный, когда оплачивался каждый следующий выполненный блок работы. 4. По итогам работы мне был предоствлен не просто готовый продукт в виде набора скриптов, но и подробная документация по их настройке и установке.
$5
10 баллов
17 лет назад
Работа выполнена очень качественно и быстро! Павел предлогал свои полезные идеи по реализации данного проекта! Спасибо большое!
Ответный отзыв
1). Задача + все уточнения по работе были поставлены/описаны сразу 2). после того как оставил отзыв, появилось много всяких просьб ... но а в целом работать с ним понравилось. он заплатил - а это главное.
$5
10 баллов
17 лет назад
Молодец!Быстро,качественно и профессионально сделал свою работу.При том совершенно недорого.
$15
10 баллов
17 лет назад
Отличная работа! Чел хорошо себя показал, быстро, качественно, профессионально, НЕДОРОГО! :)))) ТОлько лучшее мнение!