Все отлично! Не ожидала такого результата. Павел, сделал движок для сайта за два дня. Еще день ушел на корректировку. Остальные же хотели делать этот проект за 2-3 недели. А главное все очень хорошо и именно так как мне нужно было. Все отлично понимает и исправляет в считанные минуты. С удовольствием доплатила за скорость и хорошо выполненную работу. В будущем несомненно буду обращаться к нему еще не раз.