php_prog

Павел php_prog

 
33 годаУкраина/Донецк
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
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Отзывы заказчиков
florchik
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$200
10 баллов
17 лет назад
Движок статей для сайта
Все отлично! Не ожидала такого результата. Павел, сделал движок для сайта за два дня. Еще день ушел на корректировку. Остальные же хотели делать этот проект за 2-3 недели. А главное все очень хорошо и именно так как мне нужно было. Все отлично понимает и исправляет в считанные минуты. С удовольствием доплатила за скорость и хорошо выполненную работу. В будущем несомненно буду обращаться к нему еще не раз.
Было приятно сотрудничать: 1). Чётко и ясно была поставлена задача 2). Всегда "на связи", что не может не радовать :) 3). За дополнение, не обговоренное в ТЗ, была произведена доп. оплата 4). и т.д.
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xenoid
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Автоматизация раздела сайта
Что особенно понравилось: Павел не просто выполняет по прописи задание, но предлагает свои конструктивные варианты решения многих проблем. К плюсам отнесу и следующее: 1. Соотношение цены и качества работы на высоте. 2. При выполнении моего задания все заранее оговоренные сроки были соблюдены, простоев в работе не было. 3. Мне был предложен очень удобный вариант оплаты работы - поблочный, когда оплачивался каждый следующий выполненный блок работы. 4. По итогам работы мне был предоствлен не просто готовый продукт в виде набора скриптов, но и подробная документация по их настройке и установке.
рекомендую!
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funguru
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
17 лет назад
База данных php/MySQL
Работа выполнена очень качественно и быстро! Павел предлогал свои полезные идеи по реализации данного проекта! Спасибо большое!
1). Задача + все уточнения по работе были поставлены/описаны сразу 2). после того как оставил отзыв, появилось много всяких просьб ... но а в целом работать с ним понравилось. он заплатил - а это главное.
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Svetlana-sk
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Установка и настройка скрипта закачки файлов
Молодец!Быстро,качественно и профессионально сделал свою работу.При том совершенно недорого.
рекомендую!
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avtosvechisuppor
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$15
10 баллов
17 лет назад
Форма регистрации для сайта + phpbb форум
Отличная работа! Чел хорошо себя показал, быстро, качественно, профессионально, НЕДОРОГО! :)))) ТОлько лучшее мнение!
рекомендую!
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