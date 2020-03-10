Логотип и дизайн сайта про трейдинг

Требуется разработать логотип для размещения его в шапке и подвале сайта. Дополнительно предполагается использовать логотип в визитках, буклетах, баннерах, флагах и т.д. Логотип должен содержать текст BIKFORD (заглавными буквами)[b]; [/b]Исполнитель может предложить цветовое решение Возможно использование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта про трейдинг и инвестиции нужно придумать логотип и цветовую схему, чтобы дальше под это дело сделать дизайн страниц, иконки и т.д.
В первую очередь для мобильных телефонов.
При разработке логотипа нужно подумать о цветовой схеме сайта, чтобы всё сочеталось.
Домен:
opexflow com
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=opex
opex:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Операционные_затраты
flow:
https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=ru&text=flow
Для русскоязычной аудитории можно подумать о какой-нибудь пасхалке со словом орех (как плод).
Для вдохновения так же добавил интерфейсы мобильного приложения про трейдинг.
Нужно придумать что-то своё примерно такого же вида.
Схема шапки будет примерно как у гугла.
Из строгих сайтов по теме можно посмотреть ещё investopedia com
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