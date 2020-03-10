Логотип и дизайн сайта про трейдинг

Для сайта про трейдинг и инвестиции нужно придумать логотип и цветовую схему, чтобы дальше под это дело сделать дизайн страниц, иконки и т.д.

В первую очередь для мобильных телефонов.

При разработке логотипа нужно подумать о цветовой схеме сайта, чтобы всё сочеталось.

Домен:

opexflow com

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=opex

opex:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Операционные_затраты

flow:

https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=ru&text=flow

Для русскоязычной аудитории можно подумать о какой-нибудь пасхалке со словом орех (как плод).

Для вдохновения так же добавил интерфейсы мобильного приложения про трейдинг.

Нужно придумать что-то своё примерно такого же вида.

Схема шапки будет примерно как у гугла.

Из строгих сайтов по теме можно посмотреть ещё investopedia com