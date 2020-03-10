Логотип и дизайн сайта про трейдинг

Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок453 просмотра
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Для сайта про трейдинг и инвестиции нужно придумать логотип и цветовую схему, чтобы дальше под это дело сделать дизайн страниц, иконки и т.д.

В первую очередь для мобильных телефонов.

При разработке логотипа нужно подумать о цветовой схеме сайта, чтобы всё сочеталось. 

Домен: 

opexflow com

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=opex

opex:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Операционные_затраты

flow:

https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=ru&text=flow

Для русскоязычной аудитории можно подумать о какой-нибудь пасхалке со словом орех (как плод).

Для вдохновения так же добавил интерфейсы мобильного приложения про трейдинг.

Нужно придумать что-то своё примерно такого же вида.

Схема шапки будет примерно как у гугла.

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Дизайн сайта
4 года назад
php_prog
Павел 
33 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$36
3 дня
Всё ок, работа сделана вовремя и в указанную цену. Заранее предупреждает о том, когда сможет взяться за работу и соблюдает взятые на себя обязательства. Понравилось работать с Михаилом. Единственный нюанс, что у меня не с первого раза получилось заполнить бриф в дропбокс, но мы справились с этим :)
Очень понравилось работать с заказчиком! Все четко и грамотно! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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