Логотип + водяной знак

$13
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок296 просмотров
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Есть логотип,  нужно

1. изменить название

2. новую иконку логотипа

есть форма в png водяного знака, также поменять название. 

4 года назад
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mutagarov
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$13
1 день
все хорошо, рекомендую
Все хорошо.
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