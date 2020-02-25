mutagarov

Валентин Мутагаров mutagarov

 
29 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная работа

контакты

  • telegram - valentin_mutagarov
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Убрать подпись с SVG картинок
Быстро. Качественно. С пониманием к делу. Рекомендую как качественного исполнителя.
Все в порядке.
Ответный отзыв
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$13
10 баллов
4 года назад
Логотип + водяной знак
все хорошо, рекомендую
Все хорошо.
Ответный отзыв
Svetlana0304
Светлана 
62 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Логотип для инстаграм
Заказ был выполнен очень быстро. Все мои замечания были учтены. За что - огромное спасибо! Буду обращаться еще. Рекомендую!!!
Все в порядке 👍
Ответный отзыв