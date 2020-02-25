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$10
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Быстро. Качественно. С пониманием к делу. Рекомендую как качественного исполнителя.
Ответный отзыв
Все в порядке.
$13
10 баллов
4 года назад
все хорошо, рекомендую
Ответный отзыв
Все хорошо.
$1
10 баллов
4 года назад
Заказ был выполнен очень быстро. Все мои замечания были учтены. За что - огромное спасибо! Буду обращаться еще. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Все в порядке 👍