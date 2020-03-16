Убрать подпись с SVG картинок

Иконки и Пиксель-артЗавершен8 заявок314 просмотров
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Есть 11 SVG картинок (Zip) - http://joxi.ru/52aQ1EXSbNxVq2, с ними нужно:

1) Убрать подпись автора

2) Сменить цвет заливки на белый

3) Сделать КРОП с центральным выравниванием размером 30 (ширина) x25 (высота) px

Исполнителю оплата + хороший отзыв

4 года назад
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mutagarov
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$5
1 день
Быстро. Качественно. С пониманием к делу. Рекомендую как качественного исполнителя.
Все в порядке.