Создать похожую работу

Задача: освежить дизайн чтобы дети больше лазили по сайту. (Урл скину в личку) Пример иконок закрепил прикрепленным файлом. Не нужно рисовать с 0, просто коллажи персонажей на фоне (в 2 размерах нужны будут), последовательность мультиков для иконок ...
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Здравствуйте.
Мне понравились ваши иконки 1С, можно их купить? за сколько? или создать похожие?
Пример работы
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