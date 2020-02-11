Дизайнер для 2D игры в пиксельном стиле

Иконки и Пиксель-артЗакрыт10 заявок296 просмотров
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Требуется нарисовать несколько спрайтов для игры в стиле pixel art. Всего в пределах 10 картинок и 2 анимации и несколько элементов интерфейса.

Примерные размеры и описания:

- Панда 32х48 пикс.

- Стебель бамбука 32х32 писк.

- Облачко дыма 32х32

- Анимация поедания бамбука пандой – в пределах 100мс (несколько кадров)

- Кнопки старт, таблица рекордов

Более точные и полные данные, референсы и техническое задание после отклика

4 года назад
parivoz
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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