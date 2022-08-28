Заказать favicon

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  • Создание лого + favicon

    Здравствуйте, нужно создать логотип в векторе для интим-магазина. Макет главной страницы с лого приложил к ТЗ. Так же нужно создать в SVG формате favicon (пример так же приложил в файле).  Вводные данные ...

    Favicon
    Логотипы и Знаки4 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Правки по сайту

    $5

    Есть сайт-донор и мои файлы. С сайта-донора верстаем шапку и футер(куки) [url=https://www.mercadolibre.com.mx/]Сайт-донор[/url] Адаптивно и тп. Бургер должен работать.  -стили в новый файл и подключить в head -все href ссылок в шапке заменить на href="javascript:void(0)" и добавить class="clicks" -favicon сохранить с ...

    Правки на сайтFavicon
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Правки в коде

    $10

    Есть 2 сайта: Имя папки есть сайт-донор откуда надо взять код+стили шапки с меню и 'куки окно' футера. В папке на скринах могут быть зеленые квадраты что надо а красные что можно вырезать. Если скринов нет, то по ...

    HTMLFavicon
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Надо внести правки по верстке

    $50

    Надо внести правки по верстке на сервере, отдельную копию вы не развернете. верстку можно увидеть по ссылке http://cc56506.tw1.ru есть у меня как бы страница локер, попадая на нее работает локер, платежка для игры, запрещает любые нажатия мышки. ...

    Правки в версткеFavicon
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Логотип и фавикон

    $30

    Нужно разработать логотип для сайта небольшой фирмы. Фирма занимается эпоксидными смолами и материалами для столов (в основном деревянных), для творчества, производства и т.д Название - Bee Woods Логотип должен быть в формате svg, с примерным (необязательным) соотношением ...

    Логотип для сайтаFavicon
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Создать сайт

    Добрый день! Требуется на шаблоне WordPress + Woocommerce ( шаблон AUTIMA ) - Заменить визуальный стиль - Доработать шапку и подвал сайта - Добавить новые баннеры - Наполнить контентом - Подключить и настроить работу ...

    WordPressFigmaWooCommerceКарточки товаровFavicon
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Додумать и отрисовать лого

    $30

    Я всех очень приветствую. Нужно додумать логотип для проекта оказывающего услуги математического (цифрового, имитационного, инженерного) моделирования. Нужен для применения на сайте, тема/шаблон дизайна будет [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fcodex-themes.com%2Fthegem%2Fsites%2Fagency-creative-dark%2F]вот такой[/url]. Название проекта и сайта - ...

    Favicon
    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Сделать favicon в svg (оптимизация для 120x120)

    $10

    Нужно сделать favicon (иконка, которая выводится рядом с названием сайта в Яндексе) в svg-формате так, чтобы он отлично смотрелся в 120 × 120 пикселей, о чем просит Яндекс. Текущий можно посмотреть на https://mos-radius.ru/. Сделать из приложенного файла. Нам нужна ...

    Favicon
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Логотип в минималистичном стиле для анонимного чата

    $20

    Сразу говорю, со мной сложно, я буду недоволен за каждую деталь и если вам кажется что логотип идеальный, то я буду просить переделать по 10 раз))) Нужен простенький и оригинальный логотип под анонимный чат ...

    AndroidiOSFavicon
    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать логотип, фирменный бланк и макет шаблонного документа

    Добрый день. Коучу требуется разработать логотип, фирменный бланк и дизайн шаблонного документа. Рассматриваются варианты логотипа: логотип-слова, логотип-слова+эмблема. С использованием разработанного логотипа разработать дизайн фирменного бланка: фирменные цвета + шрифты, правила масшатбирование. Для шаблонного документа - используя фирменный бланк, разработать дизайн ...

    Favicon
    Фирменный стиль29 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ч/Б иллюстрации для сайта

    Добрый день! Готовлю проект по кедровому ореху, есть пара изображений от арт-директора (см PDF файл), нужно сделать еще:) Шишка будет добрее, дорабатываем ее. Список иллюстраций (техническое задание приготовлю под ваши требования): 1. Лес пару-тройку видов перерисовать - фото ...

    Favicon
    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Логотип валюты bee-coin

    Необходимо разработать логотип валюты bee-coin (сайт bee-coin.ru). Есть понравившийся ориентир - логотип во вложении. Можно обыграть его, но принимаются и Ваши идеи. Логотип должен быть как в крупном размере, так и читаться/узнаваться в favicon.

    Favicon
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Внедрить правки на сайте по ТЗ от seo специалистов

    Ищем специалиста для внедрения программных и визуальных правок на действующем сайте по ТЗ. Нужен человек, готовый "погрузиться" в проект, к которому можно будет обратиться с последующими заданиями. Задание довольно обширное по как по необходимым навыкам так ...

    DrupalПравки на сайтFavicon
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нарисовать стрелку в стиле имеющегося логотипа

    Имеющийся логотип на сайте: trokot.ru Формат изображения = квадрат Размер = в идеале вектор, в худшем случае 240х240px png Цвет = оранжевый (с логотипа) Задача: 1) Охватить максимальную часть квадрата понятной для восприятия стрелкой в виде точек 2) Вписать внутрь букву ...

    Логотип для сайтаFavicon
    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    2 года назад