Здравствуйте, нужно создать логотип в векторе для интим-магазина. Макет главной страницы с лого приложил к ТЗ. Так же нужно создать в SVG формате favicon (пример так же приложил в файле). Вводные данные ...
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- FaviconЛоготипы и Знаки4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $5
Есть сайт-донор и мои файлы. С сайта-донора верстаем шапку и футер(куки) [url=https://www.mercadolibre.com.mx/]Сайт-донор[/url] Адаптивно и тп. Бургер должен работать. -стили в новый файл и подключить в head -все href ссылок в шапке заменить на href="javascript:void(0)" и добавить class="clicks" -favicon сохранить с ...Правки на сайтFaviconHTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
- $10
Есть 2 сайта: Имя папки есть сайт-донор откуда надо взять код+стили шапки с меню и 'куки окно' футера. В папке на скринах могут быть зеленые квадраты что надо а красные что можно вырезать. Если скринов нет, то по ...HTMLFaviconHTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
нужно изготовить 2 favicon в формате SVG 120*120 из лого вырезать иконкиFaviconИконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $50
Надо внести правки по верстке на сервере, отдельную копию вы не развернете. верстку можно увидеть по ссылке http://cc56506.tw1.ru есть у меня как бы страница локер, попадая на нее работает локер, платежка для игры, запрещает любые нажатия мышки. ...Правки в версткеFaviconHTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно разработать логотип для сайта в формате SVG + favicon с той же картинкой. Подробности в л/с Ожидаю лучшие заявкиЗавершенгод назад
- $30
Нужно разработать логотип для сайта небольшой фирмы. Фирма занимается эпоксидными смолами и материалами для столов (в основном деревянных), для творчества, производства и т.д Название - Bee Woods Логотип должен быть в формате svg, с примерным (необязательным) соотношением ...Завершенгод назад
Добрый день! Требуется на шаблоне WordPress + Woocommerce ( шаблон AUTIMA ) - Заменить визуальный стиль - Доработать шапку и подвал сайта - Добавить новые баннеры - Наполнить контентом - Подключить и настроить работу ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрытгод назад
- $10
В лого и фавиконе должны быть буквы "T" и "P" см. пример. Предложите, пожалуйста, мин 3 вариантаFaviconЗавершенгод назад
- $30
Я всех очень приветствую. Нужно додумать логотип для проекта оказывающего услуги математического (цифрового, имитационного, инженерного) моделирования. Нужен для применения на сайте, тема/шаблон дизайна будет [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fcodex-themes.com%2Fthegem%2Fsites%2Fagency-creative-dark%2F]вот такой[/url]. Название проекта и сайта - ...FaviconЛоготипы и Знаки23 заявкиЗакрытгод назад
- $10
Нужно сделать favicon (иконка, которая выводится рядом с названием сайта в Яндексе) в svg-формате так, чтобы он отлично смотрелся в 120 × 120 пикселей, о чем просит Яндекс. Текущий можно посмотреть на https://mos-radius.ru/. Сделать из приложенного файла. Нам нужна ...FaviconЗавершенгод назад
Сделать SVG иконку Будет размещаться на сайте и в favicon Картинку в более высоком разрешении предоставлюFaviconИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен2 года назад
- $20
Сразу говорю, со мной сложно, я буду недоволен за каждую деталь и если вам кажется что логотип идеальный, то я буду просить переделать по 10 раз))) Нужен простенький и оригинальный логотип под анонимный чат ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Коучу требуется разработать логотип, фирменный бланк и дизайн шаблонного документа. Рассматриваются варианты логотипа: логотип-слова, логотип-слова+эмблема. С использованием разработанного логотипа разработать дизайн фирменного бланка: фирменные цвета + шрифты, правила масшатбирование. Для шаблонного документа - используя фирменный бланк, разработать дизайн ...FaviconФирменный стиль29 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Готовлю проект по кедровому ореху, есть пара изображений от арт-директора (см PDF файл), нужно сделать еще:) Шишка будет добрее, дорабатываем ее. Список иллюстраций (техническое задание приготовлю под ваши требования): 1. Лес пару-тройку видов перерисовать - фото ...FaviconИллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать недорогой, но качественный логотип для сайта о грузоперевозках - https://lawtrans.ru Нужно также сделать favicon 120x120 в том же стиле.Завершен2 года назад
Необходимо разработать логотип валюты bee-coin (сайт bee-coin.ru). Есть понравившийся ориентир - логотип во вложении. Можно обыграть его, но принимаются и Ваши идеи. Логотип должен быть как в крупном размере, так и читаться/узнаваться в favicon.FaviconЗавершен2 года назад
Ищем специалиста для внедрения программных и визуальных правок на действующем сайте по ТЗ. Нужен человек, готовый "погрузиться" в проект, к которому можно будет обратиться с последующими заданиями. Задание довольно обширное по как по необходимым навыкам так ...DrupalПравки на сайтFaviconСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Имеющийся логотип на сайте: trokot.ru Формат изображения = квадрат Размер = в идеале вектор, в худшем случае 240х240px png Цвет = оранжевый (с логотипа) Задача: 1) Охватить максимальную часть квадрата понятной для восприятия стрелкой в виде точек 2) Вписать внутрь букву ...Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт2 года назад
Отрисовать лого в разные размеры 1)230x90.svg 2)90x90.svg 3)200x200.svg 4)Favicon; 48х48.png Именно такие форматыFaviconИконки и Пиксель-арт24 заявкиЗакрыт2 года назад