Сделать favicon в svg (оптимизация для 120x120)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок668 просмотров

Нужно сделать favicon (иконка, которая выводится рядом с названием сайта в Яндексе) в svg-формате так, чтобы он отлично смотрелся в 120 × 120 пикселей, о чем просит Яндекс.

Текущий можно посмотреть на https://mos-radius.ru/.

Сделать из приложенного файла. Нам нужна его голова в шляпе, шея с шарфом...

3 года назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
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18 дней назад
3 года назад
$10
1 день
Всё ок. Правда, здоровая по весу получилась svg. Сжал раза в 3-4 в итоге.
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Михаил
 
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34 минуты назад
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Логотипы и Знаки
dum187
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