Нужно сделать favicon (иконка, которая выводится рядом с названием сайта в Яндексе) в svg-формате так, чтобы он отлично смотрелся в 120 × 120 пикселей, о чем просит Яндекс.

Текущий можно посмотреть на https://mos-radius.ru/.

Сделать из приложенного файла. Нам нужна его голова в шляпе, шея с шарфом...