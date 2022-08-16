Требуется разработка логотипа для швейной компании Strochka. Основные требования: минимализм и легкие линии. Логотип должен отражать стиль и привлекать женскую аудиторию. Используйте в качестве примера логотип TheArch.
Отрисовать лого для дня рождения
Уважаемые фрилансеры,
Нужно отрисовать лого, состоящее из имен и слов, как в примере. Список слов, отсортированных по значению (чем важнее слово, тем крупнее оно должно быть на логотипе), передам выбранному исполнителю.
Цифра в логотипе — 41. Задачу нужно реализовать в векторе, пригодном для плоттерной вырезки/печати.
Жду ваших предложений!
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