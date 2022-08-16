Уважаемые фрилансеры,

Нужно отрисовать лого, состоящее из имен и слов, как в примере. Список слов, отсортированных по значению (чем важнее слово, тем крупнее оно должно быть на логотипе), передам выбранному исполнителю.

Цифра в логотипе — 41. Задачу нужно реализовать в векторе, пригодном для плоттерной вырезки/печати.

Жду ваших предложений!