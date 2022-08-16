Отрисовать лого для дня рождения

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок155 просмотров

Уважаемые фрилансеры,

Нужно отрисовать лого, состоящее из имен и слов, как в примере. Список слов, отсортированных по значению (чем важнее слово, тем крупнее оно должно быть на логотипе), передам выбранному исполнителю. 

Цифра в логотипе — 41. Задачу нужно реализовать в векторе, пригодном для плоттерной вырезки/печати. 

Жду ваших предложений!

3 года назад
nordell
48 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$10
2 дня
Escrow
Прекрасная работа, очень доволен! Рекомендую
Четкое ТЗ, быстрая обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Евгения
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Дарина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
105 отзывов
3 года назад
Данил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для швейной компании

    $30

    Требуется разработка логотипа для швейной компании Strochka. Основные требования: минимализм и легкие линии. Логотип должен отражать стиль и привлекать женскую аудиторию. Используйте в качестве примера логотип TheArch.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип в магазин ванной мебели

    $3

    Необходимо разработать логотип для магазина ванной мебели, включающий название и иконку, выполненные в синих или голубых оттенках. Пример логотипа будет предоставлен позже.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип в 3д

    Необходимо разработать 3D-логотип для веб-сайта. Логотип должен быть выполнен в высоком качестве, с учетом современных дизайнерских тенденций. Ожидается качественная работа с вниманием к деталям.

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать логотип в svg в ручную

    $3

    Требуется вручную отрисовать логотип rutube в формате SVG. Образец логотипа прикреплен. Время на выполнение - 1 час. Ожидается точное воспроизведение деталей из образца.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для бренда

    Требуется разработка логотипа для пасеки, который будет использоваться в Instagram, Facebook и для брендирования пчелопродукции. Логотип должен быть лаконичным, понятным и уникальным. Примеры желаемого дизайна будут предоставлены. Открыты к творческим решениям.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип из растра в вектор

    Требуется качественная перерисовка логотипа из растра в векторный формат. Из-за малого размера изображения автоматическая отрисовка неэффективна, поэтому необходима ручная отрисовка. Текст перерисовывать не нужно.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для магазина на маркетплейсе

    Необходимо разработать уникальный логотип для магазина, специализирующегося на продаже одежды для собак. Логотип должен быть привлекательным и легко запоминающимся, чтобы выделять магазин на маркетплейсе.

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    3 года назад