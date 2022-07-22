Требуется вручную отрисовать логотип rutube в формате SVG. Образец логотипа прикреплен. Время на выполнение - 1 час. Ожидается точное воспроизведение деталей из образца.
Логотип в 3д
Нужно нарисовать логотип для сайта в 3 д. В хорошем качестве.
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