Требуется разработка привлекательного логотипа для магазина на маркетплейсе, который специализируется на товарах для дома. Логотип должен быть выполнен в спокойных тонах, чтобы гармонировать с инфографикой карточек товара. Название магазина и примеры будут предоставлены по запросу.