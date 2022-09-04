Discipolina

Дизайнер

Привет! Я графический дизайнер. Работаю в таких программах, как Photoshop, InDesign, Illustrator, Figma, 3ds Max, AfterEffects. Имею навыки в разработке логотипа и прочих элементов фирменного стиля и айдентики компаний, верстке печатных изданий и полиграфической продукции, создании иллюстраций как в векторе, так и вручную, создании 3d моделей и элементов интерьера и экстерьера зданий, создании инфографики, презентаций, анимации и моушн-дизайна. Также фотографирую.