Приветствую! Необходимо сделать привлекательный логотип для магазина на маркетплейсе. Магазин специализируется на продаже товаров для дома. Лого необходимо выполнить в спокойных тонах, так как цвета логотипа будут задействованы в инфографике карточек товара. Название магазина и примеры предоставлю по запросу.