Логотип для магазина на Маркетплейсе

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Завершен27 заявок429 просмотров

Приветствую! Необходимо сделать привлекательный логотип для магазина на маркетплейсе. Магазин специализируется на продаже товаров для дома. Лого необходимо выполнить в спокойных тонах, так как цвета логотипа будут задействованы в инфографике карточек товара. Название магазина и примеры предоставлю по запросу.

3 года назад
ZimaM15
Михаил 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

seraphim6wings
Демид 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
3 дня
Escrow
Рекомендую, всё прошло замечательно.
Прекрасный заказчик: внимательное тз, минимум правок, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

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