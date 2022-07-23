Потрібен логотип для салону краси BUBBLE BEAUTY, виконаний у чорно-рожевих відтінках. Логотип має бути ніжним, легким та дівчачим. Включити надпис та букви BB на задньому плані, можливо, з додаванням деталей та малюнків. Розглянемо ваше бачення дизайну.
Логотип для магазина на Маркетплейсе
Приветствую! Необходимо сделать привлекательный логотип для магазина на маркетплейсе. Магазин специализируется на продаже товаров для дома. Лого необходимо выполнить в спокойных тонах, так как цвета логотипа будут задействованы в инфографике карточек товара. Название магазина и примеры предоставлю по запросу.
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