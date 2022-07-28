Необходимо разработать логотип для телеграм-канала. Ожидается создание уникального и запоминающегося дизайна, который будет отражать тематику канала и привлекать внимание аудитории.
Логотип спортивной секции
У нас клуб рукопашного боя, называется «Ирбис» хотелось бы стильный логотип
Выбранный исполнитель
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