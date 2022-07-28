Логотип спортивной секции

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Завершен38 заявок581 просмотр

У нас клуб рукопашного боя, называется «Ирбис» хотелось бы стильный логотип 

3 года назад
guest_1658240147329
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
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час назад
3 года назад
$45
3 дня
Все супер, рекомендую !
Только положительное впечатление от сотрудничества. Благодарю за интересный проект!

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