Требуется перерисовать логотип туристической компании с изменением подписи на массаж на английском языке. Логотип должен быть выполнен в высоком разрешении для последующего использования.
Разработка логотипа
Необходимо разработать логотип для бренда носков
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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