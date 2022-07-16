Придумать векторный логотип для рыболовной тематики

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Завершен6 заявок713 просмотров

Придумать векторный логотип для рыболовной тематики.

3 года назад
AlexGreat
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$25
2 дня
Escrow
Дуже задоволений роботою Романа. Дуже хочу відзначити коммунікацію, та чуйність до детелей. Було зроблено багатов варіантів, але вирішили поспілкуватись та зробити лого сумісно з мої побажаннямі, дуже багато корегувань по ходу роботи, Роман виконав усі без нарікань та психічних нападків (такі бували з іншими). Тому для мене Роман зарекомендовав себе тількі з позитивних сторін. 100% рекомендую його для виконання робіт щодо логотипів, він точно зробе те що ви хотіли з усіма вашими рекомендаціями. Буду точно працювати зним далі. Софт скіли на високому рівні, а це багато коштую. Також відзначаю якість виконної робити! Дуже вдячний, роботою задоволенний на 200%
Чудовий замовник! Рекомендую до роботи. Сам проект цікавий, Олександр швидко відповідав мені на всі мої питання, змогли разом попрацювати над логотипом, швидко оплатив роботу та навіть додав більше, ніж ми домовлялись. Однозначно рекомендую до роботи з цим замовником, я собі точно знайшов ще одного постійного клієнта! Дякую за гарне почуття гумору під час роботи)

Заявки фрилансеров

Михаил
 
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roman_loginov
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