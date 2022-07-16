Требуется создать минималистичный логотип для маркетплейса по автозапчастям для автомобилей Тесла. Логотип должен соответствовать стилистике сайта и отражать основное направление - запчасти для электрокаров. Дизайн текущего логотипа не является приоритетом. Обязательное условие - наличие портфолио для откликов.
Придумать векторный логотип для рыболовной тематики
Придумать векторный логотип для рыболовной тематики.
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