Дуже задоволений роботою Романа. Дуже хочу відзначити коммунікацію, та чуйність до детелей. Було зроблено багатов варіантів, але вирішили поспілкуватись та зробити лого сумісно з мої побажаннямі, дуже багато корегувань по ходу роботи, Роман виконав усі без нарікань та психічних нападків (такі бували з іншими). Тому для мене Роман зарекомендовав себе тількі з позитивних сторін. 100% рекомендую його для виконання робіт щодо логотипів, він точно зробе те що ви хотіли з усіма вашими рекомендаціями. Буду точно працювати зним далі. Софт скіли на високому рівні, а це багато коштую. Також відзначаю якість виконної робити! Дуже вдячний, роботою задоволенний на 200%