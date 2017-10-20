Вношу изменения в разные CMS, пишу сайты с нуля, HTML верстака, JS (native, jQuery, VueJS, Angular5+) выполнения разных задач в плоть до плагинов..

HTML+CSS (Bootstrap v3-4)

JS (Native, jQuery, VueJS, Angular5+)

PHP 5.6-7.x (ООП, MVC, Composer, PSR-4, YII2, Laravel)

MySQL 5.x

Ruby 2.5.x and Ruby on Rails v5

﻿Postgres 9-11

Система контроля версий (GIT, github, gitlab, ﻿bitbucket)

CMS (WordPress - в частности, Joomla, PrestaShop, OpenCart и т.д.)