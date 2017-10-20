AlexGreat

Александр Большего AlexGreat

 
29 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Вношу изменения в разные CMS, пишу сайты с нуля, HTML верстака, JS (native, jQuery, VueJS, Angular5+) выполнения разных задач в плоть до плагинов..
  • HTML+CSS (Bootstrap v3-4)
  • JS (Native, jQuery, VueJS, Angular5+)
  • PHP 5.6-7.x (ООП, MVC, Composer, PSR-4, YII2, Laravel)
  • MySQL 5.x
  • Ruby 2.5.x and Ruby on Rails v5
  • ﻿Postgres 9-11
  • Система контроля версий (GIT, github, gitlab, ﻿bitbucket)
  • CMS (WordPress - в частности, Joomla, PrestaShop, OpenCart и т.д.)
PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelMySQLPostgreSQLHTMLCSSJoomlaBootstrapPrestashopjQueryYiiRubyGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Internetkrieger
Сергей Мирный 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Доделать сайт [Онлайн-игра]
Рекомендую
Честный человек, оплата по факту, претензий не имею, рекомендую!)
Ответный отзыв
dmitryi777
Дмитрий 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов
$115
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка Yi2
Отлично справился с поставленной задачей. Всегда на связи. Рекомендую.
вежливый приятный заказчик, хорошо относится к труд программистов
Ответный отзыв
Jackromanenko
Евгений 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Написать JS скрипт встраивающий iframe в указанный блок на странице.
Очень доволен сотрудничеством, Александр проявил заинтересованность в проекте и выполнил работу быстро и качественно. Однозначно рекомендую.
Претензий не имею, очень порадовал быстрой оплатой и коммуникацией, задачу описал, - максимально точно, рад был выполнить задачу. Рекомендую!)
Ответный отзыв
Debager
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва(-2)
$10
8 баллов
6 лет назад
Доработать скрипт
Все сделано.
оплатил.
Ответный отзыв
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Поправить верстку сайта (OpenCart 2)
Александр быстро и качественно выполнил работу, рекомендую как отличного исполнителя!
все классно, задача поставлена хорошо, оплатил как и обещал :) like!)
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Веб-программирование
10 отзывов
$20/час
от $200от 1 дня
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