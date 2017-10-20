Александр Большего AlexGreatAlexGreat
29 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Вношу изменения в разные CMS, пишу сайты с нуля, HTML верстака, JS (native, jQuery, VueJS, Angular5+) выполнения разных задач в плоть до плагинов..
- HTML+CSS (Bootstrap v3-4)
- JS (Native, jQuery, VueJS, Angular5+)
- PHP 5.6-7.x (ООП, MVC, Composer, PSR-4, YII2, Laravel)
- MySQL 5.x
- Ruby 2.5.x and Ruby on Rails v5
- Postgres 9-11
- Система контроля версий (GIT, github, gitlab, bitbucket)
- CMS (WordPress - в частности, Joomla, PrestaShop, OpenCart и т.д.)
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
Честный человек, оплата по факту, претензий не имею, рекомендую!)
$115
10 баллов
6 лет назад
Отлично справился с поставленной задачей. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
вежливый приятный заказчик, хорошо относится к труд программистов
$15
10 баллов
6 лет назад
Очень доволен сотрудничеством, Александр проявил заинтересованность в проекте и выполнил работу быстро и качественно. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Претензий не имею, очень порадовал быстрой оплатой и коммуникацией, задачу описал, - максимально точно, рад был выполнить задачу. Рекомендую!)
$10
8 баллов
6 лет назад
Все сделано.
Ответный отзыв
оплатил.
$5
10 баллов
6 лет назад
Александр быстро и качественно выполнил работу, рекомендую как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
все классно, задача поставлена хорошо, оплатил как и обещал :) like!)
Веб-программирование
10 отзывов
$20/час
от $200от 1 дня
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