alexandr100

Необходимо разработать несколько изображений: заставка для стрима, обложка стрима и сторис. Тематика - новостной эфир с несколькими гостями. Пожалуйста, подайте заявку на участие в проекте и я скину подробное задание с референсами. ...
Александр alexandr100alexandr100
- Баннеры11 заявокЗакрыт23 дня назад
Есть онлайн-сервис b2b - управление спортивным клубом. Мы хотим выгружать из него данные в 1с. В сервисе у нас есть заказы (бильярд и бар), производятся оплаты, есть склад. Задача - максимально синхронизировать все ...1С-программированиенет заявокЗакрыт3 дня назад
Необходимо настроить контекстную рекламу в уже существующем рекламном кабинете Google Adwords. Регион - Германия, Украина (объявления на русском и украинском). Услуги, которые необходимо продвинуть: создание сайтов и интернет-магазинов, поддержка сайтов. Задача ...Контекстная реклама6 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо интегрировать Facebook API в сервис на Laravel. Мы создали онлайн-чат внутри нашего сервиса и подключили вебхук, который позволяет обмениваться сообщениями между клиентами из Facebook заходящими на нашу страницу и сотрудниками внутри сервиса. Мы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо переписать код, отвечающий за рекламу в мобильном приложении на Андроид. Текущая версия устарела. Суть приложения: фотокамера и просмотр фото по папкам.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо по заданию разработать сервис автопубликации в соц сетях. Опыт работы с API соц сетей обязателен. Пожалуйста, предложите стоимость в заявке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $70
Необходимо создать дизайн и логотип для сайтаЗавершен4 месяца назад
- $30
Необходимо создать дизайн страницы в Фигме с расписанием тренеров (календарём)Завершен4 месяца назад
Необходимо обновить приложение для Android, чтобы оно соответствовало актуальному уровню API и не было удалено из Google Play. При необходимости - доработать и исправить ошибки. Приложение представляет из себя камеру с возможностью выбора ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Требуется разработать логотип для онлайн-сервиса управления спортивными клубами (например бильярд и теннис). Сервис позволяет управлять теннисными кортами, бильярдными столами, считать сколько денег должен клиент, управлять баром, общаться с клиентами и т. д. Выбранному исполнителю нужно будет представить ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Есть сервис для управления спортивными клубами (бильярд и теннис). Требуется создать по заданию страницу для управления теннисными клубами. Подробное описание задачи [url=https://docs.google.com/document/d/1Am9L5UsonKsdWfWYzQKPGExL-WkqiAW7LVIPRednneA/edit?usp=sharing]здесь[/url].Завершен5 месяцев назад
Всем привет! Требуется создать макеты нескольких внутренних страниц онлайн сервиса. Сервис предназначен для управления спортивными клубами. Страницы должны быть адаптивными для использования на различных устройствах. Полное описание задачи можно найти по [url=https://docs.google.com/document/d/1pXIbfJCCqG0s9Q_RjN5jrU05Ap6OCqBWmG_iFQ_uI-c/edit?usp=sharing]данной ссылке.[/url]Завершен7 месяцев назад
Для нашего проекта мы ищем второго программиста, который смог бы уделять нам по 5-15 часов в неделю. Мы растём и испытываем потребность в новых людях, с которыми можно плодотворно работать на постоянной основе. Проект - ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Требуется реализовать бота для Google Business Messages на сайте, использующем Laravel 8.12 и базу данных MySQL. Настройка вебхука уже выполнена, сообщения из чата сохраняются в базе данных. Бот должен отвечать на сообщения пользователей, полученные из Google ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Необходимо настроить рекламную кампанию в Директе. Тематика - компания-производитель мебели: раскладушки, банкетки, обувницы (этажерки), вешалки для одежды. Один регион.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
- $5
Необходимо переделать шапку [url=http://selitra.biz.ua/]сайта[/url], чтобы она соответствовала приложенным макетам (есть psd). Opencart 3. Просьба в заявке сразу указать стоимость. Бюджет минимальный, в связи с маленьким объемом работ. Всё это уже было сделано ранее, но изменения слетели.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $5
Необходимо вставить [url=https://vk.com/dev/Community?height=600&link=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fcampbed&mode=4&no_cover=1&oid=-137893100&wide=1&width=179]виджет ВК[/url] на главную [url=https://mg-76.ru/]страницу[/url] [url=https://mg-76.ru/]сайта[/url]. Для этого нужно обрезать карусель товаров "Рекомендуемые товары" и справа от нее добавить виджет со списком новостей. По высоте и ширине виджет должен подходить под размеры товара в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Необходимо исправить шаблон на OpenCart 2. Адаптивность должна быть сохранена, другие страницы не должны пострадать и как-либо измениться. Все правки изображены в приложенном скриншоте.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сверстать и натянуть на modX многостраничный сайт. Всего 12 страниц, без учета страницы поиска и 404. С макетами можно ознакомиться [url=https://drive.google.com/open?id=1n9pj5GRJax8g31pAQq7GEbW66RqRAUGj]здесь[/url]. Основной функционал: форма обратной связи, поиск, слайдер. Адаптивность. Просьба посмотреть макеты и указать в заявке вашу ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо оптимизировать рекламные кампании в Директе и Adwords, а также настроить рекламу в поиске Mail.Ru. Кампании в Директе и Adwords работают уже несколько лет, но в последнее время трафик с них снизился. Тематика - раскладная мебель.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт5 лет назад