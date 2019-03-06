alexandr100

Александр alexandr100

 
28 летГермания/Мангейм
13 лет на фриланс-бирже
Был
23 дня назад
Україна понад усе

В 90% случаев предпочитаю работать без предоплаты. 

4 из 5
по оценкам фрилансеров
89%
фрилансеров рекомендуют
$610
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Дизайн для новостного стрима

    Необходимо разработать несколько изображений: заставка для стрима, обложка стрима и сторис. Тематика - новостной эфир с несколькими гостями. Пожалуйста, подайте заявку на участие в проекте и я скину подробное задание с референсами. ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    23 дня назад

  • Интеграция 1с с онлайн-сервисом

    Есть онлайн-сервис b2b - управление спортивным клубом. Мы хотим выгружать из него данные в 1с. В сервисе у нас есть заказы (бильярд и бар), производятся оплаты, есть склад. Задача - максимально синхронизировать все ...

    PHPLaravel
    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 дня назад

  • Настроить контекстную рекламу в Google Adwords

    Необходимо настроить контекстную рекламу в уже существующем рекламном кабинете Google Adwords. Регион - Германия, Украина (объявления на русском и украинском). Услуги, которые необходимо продвинуть: создание сайтов и интернет-магазинов, поддержка сайтов. Задача ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Интегрировать Facebook API

    Необходимо интегрировать Facebook API в сервис на Laravel. Мы создали онлайн-чат внутри нашего сервиса и подключили вебхук, который позволяет обмениваться сообщениями между клиентами из Facebook заходящими на нашу страницу и сотрудниками внутри сервиса. Мы ...

    Laravel
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Обновить приложение

    Необходимо обновить приложение для Android, чтобы оно соответствовало актуальному уровню API и не было удалено из Google Play. При необходимости - доработать и исправить ошибки. Приложение представляет из себя камеру с возможностью выбора ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Разработать логотип для онлайн-сервиса

    Требуется разработать логотип для онлайн-сервиса управления спортивными клубами (например бильярд и теннис).  Сервис позволяет управлять теннисными кортами, бильярдными столами, считать сколько денег должен клиент, управлять баром, общаться с клиентами и т. д. Выбранному исполнителю нужно будет представить ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад

  • Создать дизайн страницы

    Есть сервис для управления спортивными клубами (бильярд и теннис). Требуется создать по заданию страницу для управления теннисными клубами.  Подробное описание задачи [url=https://docs.google.com/document/d/1Am9L5UsonKsdWfWYzQKPGExL-WkqiAW7LVIPRednneA/edit?usp=sharing]здесь[/url].

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Дизайн внутренних страниц онлайн-сервиса (Figma)

    Всем привет! Требуется создать макеты нескольких внутренних страниц онлайн сервиса. Сервис предназначен для управления спортивными клубами.  Страницы должны быть адаптивными для использования на различных устройствах.  Полное описание задачи можно найти по [url=https://docs.google.com/document/d/1pXIbfJCCqG0s9Q_RjN5jrU05Ap6OCqBWmG_iFQ_uI-c/edit?usp=sharing]данной ссылке.[/url]

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Программист (частичная занятость, почасовая ставка, php)

    Для нашего проекта мы ищем второго программиста, который смог бы уделять нам по 5-15 часов в неделю. Мы растём и испытываем потребность в новых людях, с которыми можно плодотворно работать на постоянной основе. Проект - ...

    PHPPythonLaravelNode.js
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Создание бота для Google Business Messages

    Требуется реализовать бота для Google Business Messages на сайте, использующем Laravel 8.12 и базу данных MySQL. Настройка вебхука уже выполнена, сообщения из чата сохраняются в базе данных. Бот должен отвечать на сообщения пользователей, полученные из Google ...

    PHPLaravelMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Переделать шапку сайта (Opencart 3, twig, дефолтный шаблон)

    $5

    Необходимо переделать шапку [url=http://selitra.biz.ua/]сайта[/url], чтобы она соответствовала приложенным макетам (есть psd). Opencart 3.  Просьба в заявке сразу указать стоимость. Бюджет минимальный, в связи с маленьким объемом работ. Всё это уже было сделано ранее, но изменения слетели.

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вставить виджет ВК на сайт (OpenCart 2)

    $5

    Необходимо вставить [url=https://vk.com/dev/Community?height=600&amp;link=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fcampbed&amp;mode=4&amp;no_cover=1&amp;oid=-137893100&amp;wide=1&amp;width=179]виджет ВК[/url] на главную [url=https://mg-76.ru/]страницу[/url] [url=https://mg-76.ru/]сайта[/url]. Для этого нужно обрезать карусель товаров "Рекомендуемые товары" и справа от нее добавить виджет со списком новостей. По высоте и ширине виджет должен подходить под размеры товара в ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Исправить шаблон на OpenCart 2

    Необходимо исправить шаблон на OpenCart 2. Адаптивность должна быть сохранена, другие страницы не должны пострадать и как-либо измениться.  Все правки изображены в приложенном скриншоте.

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать и натянуть многостраничный сайт

    Необходимо сверстать и натянуть на modX многостраничный сайт. Всего 12 страниц, без учета страницы поиска и 404. С макетами можно ознакомиться [url=https://drive.google.com/open?id=1n9pj5GRJax8g31pAQq7GEbW66RqRAUGj]здесь[/url]. Основной функционал: форма обратной связи, поиск, слайдер. Адаптивность. Просьба посмотреть макеты и указать в заявке вашу ...

    MODXФорма обратной связи
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизировать рекламные кампании

    Необходимо оптимизировать рекламные кампании в Директе и Adwords, а также настроить рекламу в поиске Mail.Ru.  Кампании в Директе и Adwords работают уже несколько лет, но в последнее время трафик с них снизился.  Тематика - раскладная мебель.

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
NeeYomi
Илья 
24 годаУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
$70
10 баллов
4 месяца назад
Создание дизайна и логотипа сайта
Быстрая обратная связь и оплата, советую.
Всё супер, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
NeeYomi
Илья 
24 годаУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
$30
10 баллов
4 месяца назад
Создать дизайн страницы
Доработали страницу по предыдущему заказу с адаптивами. Заказчик давал быструю обратную связь и получился качественный результат. Работать одно удовольствие, 5 звёзд.
Всё быстро и качественно, спасибо за помощь! Рекомендую!
Ответный отзыв
SkorikJR
Артур 
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
9 часов назад
$40
10 баллов
4 месяца назад
Обновить приложение
Отличный заказчик - коммуникация на уровне. Оплату произвел своевременно. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Всё быстро, по заданию. Рекомендую!
Ответный отзыв
NeeYomi
Илья 
24 годаУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
5 месяцев назад
Создать дизайн страницы
Спасибо за сотрудничество. Быстрая оплата, понятное ТЗ, все четко и по делу. Рекомендую!
Всё по заданию и большим количеством правок. Рекомендую. Большое спасибо!
Ответный отзыв
NeeYomi
Илья 
24 годаУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
6 месяцев назад
Разработать логотип для онлайн-сервиса
Быстрая обратная связь, легкое общение и отличный результат в итоге!
Всё супер: оперативно, недорого, по заданию, много вариантов и с доработками.
Ответный отзыв