Создать дизайн страницы

$30
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок121 просмотр
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Необходимо создать дизайн страницы в Фигме с расписанием тренеров (календарём)

4 месяца назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
NeeYomi
Илья 
24 годаУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
20 часов назад
4 месяца назад
$30
2 дня
UAH
Всё быстро и качественно, спасибо за помощь! Рекомендую!
Доработали страницу по предыдущему заказу с адаптивами. Заказчик давал быструю обратную связь и получился качественный результат. Работать одно удовольствие, 5 звёзд.