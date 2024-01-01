Я почала працювати в сфері веб-дизайну рік тому, спеціалізуюсь на створенні сайтів, але також вправно володію програмами Adobe.
Так як я в цій сфері не так давно, можу гарантувати вам свіжий і стильний погляд, надаю перевагу мінімалістичним дизайнам. Хоча не прости створення чогось яскравого.
Зі свого боку гарантую вам приємний оку, стильний, а саме головне- зручний дизайн.
Вкладаюсь в невеликі сроки і маю демократичні ціни.
Портфолио
- Дизайн сайту-магазину в Figmaнет просмотров
- Івентові постери/флаєринет просмотров
- Дизайн менюнет просмотров
- Баннери/ постери для реклами продукції1 просмотр
- Мобільна версія сайту5 просмотров
- Інтернет-магазин квітів2 просмотра
- Інтернет магазин свічок2 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
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Баннеры
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