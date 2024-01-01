Я почала працювати в сфері веб-дизайну рік тому, спеціалізуюсь на створенні сайтів, але також вправно володію програмами Adobe.

Так як я в цій сфері не так давно, можу гарантувати вам свіжий і стильний погляд, надаю перевагу мінімалістичним дизайнам. Хоча не прости створення чогось яскравого.

Зі свого боку гарантую вам приємний оку, стильний, а саме головне- зручний дизайн.

Вкладаюсь в невеликі сроки і маю демократичні ціни.