ebautt

Дар'я ebautt

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Я почала працювати в сфері веб-дизайну рік тому, спеціалізуюсь на створенні сайтів, але також вправно володію програмами Adobe.

Так як я в цій сфері не так давно, можу гарантувати вам свіжий і стильний погляд, надаю перевагу мінімалістичним дизайнам. Хоча не прости створення чогось яскравого.

Зі свого боку гарантую вам приємний оку, стильний, а саме головне- зручний дизайн.

Вкладаюсь в невеликі сроки і маю демократичні ціни.

Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$2/час
от $11от 4 дней
#516
Баннеры
нет отзывов
$2/час
от $6от 3 дней
#563
Дизайн сайтов
нет отзывов
$3/час
от $21от 4 дней
#1227