Дизайн сайта на Вордпресс

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок79 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! мне нужно оформить небольшой сайт на WordPress. основные ТЗ - практичная современная тема (дизайн), удобные меню, хорошая скорость загрузки.

сайт https://teplabudka.com/shop/

фото и нужную инфо для работы предоставлю. главное сделать этот сайт удобным для посетителей в пк и мобильной версии :)

Дизайн сайта
4 месяца назад
atpronin
Андрей 
46 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад