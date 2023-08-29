Редизайн блока поиска интернет магазина

На сайте https://masterglass.ru/_s_title/ был заменен блок поиска. За основу взят https://searchanise.io/demo/

Собственно задача сделать редизайн этого блока и в пк версии и в мобильной чтобы он соответствовал дизайну проекта - подобрать / указать шрифты какие должны использоваться, эффекты при наведении, возможно цвета какие-то изменить, закругления и тд.

Саму "сетку" менять не надо. Слева подсказки и категории, справа список товаров - это так и оставить.

Если вы знаете еще и CSS и после отрисовки макета сможете написать какие стили использовать - будет плюсом, но не обязательно)



Срок / стоимость