Доброго времени суток. Требуется сделать копию шаблона сайта и натянуть его на движок DLE. alfaforex.ru Жду от вас сроки и стоимость.
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Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Дизайн сайта
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