Лендинг для продвижения мобильного приложения

Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки86 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать для стартапа лендинг для продвижения мобильного приложения с короткими видео-советами от психологов.

Цель лендинга – рассказать о приложении и собрать емейлы посетителей страницы для последующей информационной рассылки и уведомлении о выходе приложения с возможности месяца бесплатного его использования для подписчиков.

4 месяца назад
guest_1692813564654
Грузия
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад