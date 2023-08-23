Нужно разработать для стартапа лендинг для продвижения мобильного приложения с короткими видео-советами от психологов.

Цель лендинга – рассказать о приложении и собрать емейлы посетителей страницы для последующей информационной рассылки и уведомлении о выходе приложения с возможности месяца бесплатного его использования для подписчиков.