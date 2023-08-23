Редактировать файл svg

$5
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка68 просмотров
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Прикрепил файл svg. Нужно его перевести на английский. Все буквы в нем - это svg path, а не текст. Нельзя менять рассположение элементов (только нужно бувквы заменить). Стиль текста, цвет элементов должны оставаться прежними

4 месяца назад
sasha_solo03
Александр 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
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Выбранный исполнитель
ev_maslov
18 летУкраина
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
4 месяца назад
$5
1 день
UAH
Все отлично, спасибо
Отличный заказчик, рекомендую)
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