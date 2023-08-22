Редизайн сайта

Сайт шаблонный на WP, хочу придать не много индивидуальности, поменять цветовую гамму, дизайн разрабатывать не нужно, достаточно поменять основной фон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обновить дизайн одного небольшого сайта муниципального телевидения. https://tv-koshehabl.ru
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