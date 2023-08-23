Изменить дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок40 просмотров
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Сайт шаблонный на WP, хочу придать не много индивидуальности, поменять цветовую гамму, дизайн разрабатывать не нужно, достаточно поменять основной фон.

Дизайн сайта
4 месяца назад
otpysk
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
AlexGrom
Алекс 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
$50
1 день
UAHUSDT
Сотрудничали с Алексом, задание выполнил очень быстро и даже больше чем требовалось! Огромное спасибо! Советую к работе.
Хороший заказчик, четкое ТЗ. Рекомендую!
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