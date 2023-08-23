Дизайн сайта + лого

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок37 просмотров
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Нужен макет сайта-визитки + лого. Сайт по продаже тракторов. Должен быть современный сайт, сделанный в Figma, простые анимации. Есть фотографии товара (все детали в переписке).

Нужен ответственный дизайнер который может приступить сейчас. Пишите цену, сроки обговорим уже в переписке. Пишите телеграм к заявке, отправляйте работы

Дизайн сайта
4 месяца назад
SoUsMp
19 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад