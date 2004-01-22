SoUsMp

Вячеслав Заяц SoUsMp

 
21 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Готов потратить время на качество, но выполнить работу в срок!

Уже более 2 лет занимаюсь версткой, выполнил больше 20 успешных заказов и продолжаю радовать своих клиентов. Поддержка всех современных браузеров. Работаю без предоплат и без выходных. Соблюдение стандартов W3C, зеленая зона Google PageSpeed.

Род занятий

  • HTML
  • CSS/SCSS
  • JavaScript
  • GridLayout
  • Flexbox
  • Gulp
  • Webpack
Гарантирую

  • Гарантия на верстку 2 недели.﻿
  • Соблюдение согласованных сроков.
  • После выполнения работы и оплаты, всегда буду на связи и исправлю ошибки, которые могли быть допущены при выполнении заказа.
  • Высокое качество верстки, зеленая зона Google PageSpeed.
Контактные данные

Оплата совершается любым для вас удобным способом!
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Отзывы заказчиков

Krafty
32 года
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$60
10 баллов
3 года назад
Сверстать сайт с макета в фигма
Figma
Всё на высоте. Продолжаем сотрудничать.
Все как всегда отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
Krafty
32 года
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$55
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка
Node.js
Еще один положительный опыт совместной работы.
Все как всегда отлично. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Krafty
32 года
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$55
10 баллов
3 года назад
Сверстать лендинг с макета в фигме и сделать адаптивным.
FigmaNode.js
В очередной раз прекрасная работа, будем продолжать сотрудничество.
Работаем не первый раз. Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Krafty
32 года
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$55
10 баллов
3 года назад
Сверстать лендинг согласно ТЗ + адаптив
Доволен работой. Вежлив и компетентен. Сделал четко по тз, минимально правок, будем работать еще.
Алексей отличный заказчик, рекомендую. Четкое тз и сотрудничество на высоте. Спасибо!
Ответный отзыв
romadov
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$110
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка сайта с нуля
Отличная работа, даже раньше срока, однозначно рекомендую Вячеслава!
Роман отличный заказчик, рекомендую. Благодарю за вновь оказанное доверие!
Ответный отзыв
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