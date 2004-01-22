Готов потратить время на качество, но выполнить работу в срок!

Уже более 2 лет занимаюсь версткой, выполнил больше 20 успешных заказов и продолжаю радовать своих клиентов. Поддержка всех современных браузеров. Работаю без предоплат и без выходных. Соблюдение стандартов W3C, зеленая зона Google PageSpeed.

Род занятий

HTML

CSS/SCSS

JavaScript

GridLayout

Flexbox

Gulp

Webpack