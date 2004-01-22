Готов потратить время на качество, но выполнить работу в срок!
Уже более 2 лет занимаюсь версткой, выполнил больше 20 успешных заказов и продолжаю радовать своих клиентов. Поддержка всех современных браузеров. Работаю без предоплат и без выходных. Соблюдение стандартов W3C, зеленая зона Google PageSpeed.
Род занятий
- HTML
- CSS/SCSS
- JavaScript
- GridLayout
- Flexbox
- Gulp
- Webpack
- Гарантия на верстку 2 недели.
- Соблюдение согласованных сроков.
- После выполнения работы и оплаты, всегда буду на связи и исправлю ошибки, которые могли быть допущены при выполнении заказа.
- Высокое качество верстки, зеленая зона Google PageSpeed.
- e-mail: [email protected]
- Telegram: @sousmp
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Портфолио
- Многостраничный сайт "St.tuning"43 просмотра
- Адаптивная верстка Landing page "Lasles"118 просмотров
- Адаптивная верстка "Agro Practice"140 просмотров
- Адаптивная верстка Landing page119 просмотров
- Адаптивная верстка fullpage сайта112 просмотров
- Адаптивная верстка Landing page94 просмотра
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
3 года назад
Figma
Всё на высоте. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Все как всегда отлично. Рекомендую!
$55
10 баллов
3 года назад
Node.js
Еще один положительный опыт совместной работы.
Ответный отзыв
Все как всегда отлично. Спасибо за работу!
$55
10 баллов
3 года назад
FigmaNode.js
В очередной раз прекрасная работа, будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Работаем не первый раз. Все отлично, рекомендую!
$55
10 баллов
3 года назад
Доволен работой. Вежлив и компетентен. Сделал четко по тз, минимально правок, будем работать еще.
Ответный отзыв
Алексей отличный заказчик, рекомендую. Четкое тз и сотрудничество на высоте. Спасибо!
$110
10 баллов
3 года назад
Отличная работа, даже раньше срока, однозначно рекомендую Вячеслава!
Ответный отзыв
Роман отличный заказчик, рекомендую. Благодарю за вновь оказанное доверие!