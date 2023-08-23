Придумать дизайн сайта

Каталог Поиск Пользователь может искать товары и артистов, при вводе символов нужно предлагать подходящие варианты для автозаполнения. Поиск происходит по имени артиста, названию товара, категории товара и по ключевым словам. Фильтры Пользователь ...
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