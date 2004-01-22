Требуется скопировать дизайн шаблона и адаптировать на DLE

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка29 просмотров
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Доброго времени суток.

Требуется сделать копию шаблона сайта и натянуть его на движок DLE.

alfaforex.ru

Жду от вас сроки и стоимость.

4 месяца назад
QIWI24
46 летГрузия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад