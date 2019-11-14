QIWI24

Ашот Геваркян QIWI24

 
46 летГрузия/Тбилиси
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нужно спарсить калькулятор

    Доброго времени суток. Есть сайт, на котором понравился калькулятор. Хочу себе такой же. Вроде как калькулятор написан на js. На выходе хочу получить html страницу с калькулятором. Кто умеет, прошу откликнуться, скину ссылку для просмотра.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Требуется подвязать скрипт к DLE

    Доброго времени суток. Есть скрипт, который осуществляет поиск по txt файлу и выводит найденные совпадения. На отдельной странице php он работает, но когда подвязываю к DLE, при поиске отправляет на главную страницу. Требуется исправить этот скрипт под ...

    PHPDLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Адаптивная вёрстка и натяжка на DLE

    Доброго времени суток. Имеется дизайн в PSD формате, требуется сверстать адаптивный шаблон и натянуть его на DLE. Жду от вас сроки и стоимость работ. Некоторые страницы, с чем нужно работать, прикрепил.

    DLE
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Простой калькулятор на html

    Доброго времени суток. Требуется создать калькулятор усреднения позиции. Калькулятор по определенной формуле, которая выдаёт итоговый результат. Пример на картинках. Жду от вас стоимость и время выполнения.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перенести дизайн из textolite на DLE

    Доброго времени суток Требуется перенести дизайн с сайта https://rob-invest.ru/ (cms textolite) на DLE. Доступ к сайту есть, это не клонирование шаблона) Так же потребуется доработать страницу полной новости для DLE. Жду от вас сроки и стоимость

    DLE
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Простое приложение для Android + VR

    Доброго времени суток. Требуется написать приложение для андроид, которое будет преобразовывать картинку с камеры телефона в двойную VR картинку. Так же требуется дополнительная возможность настройки каждого изображения отдельно, чтобы можно было двигать изображение вверх, вниз, влево, вправо. Как ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Изменить скрипт под новое API

    Доброго времени суток. Пару дней назад coinmarketcap переехал на новое API и все данные перестали загружаться. Нужно подправить имеющиеся скрипты, чтобы работало с новым API. По факту 2 скрипта, 1 - вывод ТОП 5 криптовалют, 2 - ТОП 100. Ссылка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать адаптивную таблицу

    Доброго времени суток. Отличное задание для новичков и кто только начал свой путь в веблансере и набивает своё портфолио отзывами. Нужно сверстать простую адаптивную таблицу с присвоением класса таблицы, чтобы разместить ее на сайт. Прикрепил пример таблицы, красным ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Подключить мерчант к форме на сайте

    $100

    Доброго времени суток. Вкратце, сроки по проекту все сорваны, времени нет вообще. Требуется в срочном порядке написать скрипт оплаты и подвязать его к форме оплаты на сайте. Оплата будет происходить с одной страницы. Документацию по подключению прикрепил ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подключить мерчант к сайту

    Доброго времени суток.  Требуется подключить платежную систему к сайту на DLE, оплата будет происходить с одной страницы, по сути нужен скрипт обработки платежа. Руководство, которое нам скинули я прикрепил, остальную документацию скину непосредственно исполнителю. Жду от вас сумму ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Требуется до-адаптировать шаблон на DLE

    Доброго времени суток. Год назад уже создавал заявку на адаптацию сайта, но нам его адаптировали достаточно-недостаточно) в общем частичная адаптация, текст с мобильников нечитабельный. Ссылка для ознакомления wedding-workshop.ru Жду от вас сроки и стоимость. Так же, если понравится ваша работа, ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Подключить платежную систему Payguide Acquirer к сайту

    Доброго времени суток.  Требуется подключить платежную систему к сайту. Сайт на DLE, оплата будет происходить с одной страницы. Руководство, которое нам скинули я прикрепил. Кроме подключения оплаты возможно еще потребуется сделать калькулятор итоговой суммы, но это уже после.. Жду ...

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интегрировать оплату на сайт

    Доброго времени суток. Требуется интегрировать оплату на сайте по документации ( https://rbkmoney.github.io/docs/docs/payments/overview/ ). Желаемый порядок работы оплаты: 1. Пользователь нажимает кнопку "бронировать" , открывается окно в котором нужно пользователю ввести дополнительные данные и нажимает "далее" 2.  Далее пользователя отправляет на страницу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевод сайта и статей на Грузинский и Английский языки

    Доброго времени суток. Требуется человек, возможно потребуется два человека),с знанием грузинского и английского языков. Нужно будет перевести около 15-20 статей (2000-3000 знаков каждая) и основные элементы сайта. Готов выслушать ваши предложения.

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка, мультиязычность, платежный шлюз на сайт.

    Приветствую. Понравился сайт https://studio63.ru/catalog/kupit_gotovyy_sayt/oteli_turfirmy/1704/ в планах его преобрести, но требуется человек для того, чтобы довести это всё до ума. Демо сайт: https://gotravel.redsign.ru/ [b]Требуется:[/b] Полностью настроить сайт, чтобы  Сделать его мультиязычным (Если честно не представляю как это сделать, но стоит такая задача) Подключить платежный ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется скопировать или сделать с нуля таблицу с функционалом

    Доброго времени суток. На сайте [url=https://ru.investing.com/tools/market-hours]https://ru.investing.com/tools/market-hours[/url] есть таблица торговых сессий. Мне нужно такую же таблицу с таким же функционалом. Если возможно, то можно скопировать прямо оттуда и переделать под нужный мне вид. Жду от вас обратную связь.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется написать статьи для сайта (Металло -обработка, -конструкции)

    Доброго времени суток. Требуется написать статьи для сайта по следующим направлениям: [list=1][*]Выполнение токарных работ[*]Фрезерные работы[*]Расточные работы [*]Плоское шлифование [*]Шлицефрезерные работы, Изготовление шлицов, нарезка шлицов [*]Сварочные работы (Черных и цветных металлов)[*]Нарезка трубных резьб[*]Ремонт бурового оборудования[*]Изготовление ворот[*]Изготовление заборов[*]Изготовление калиток[/list] На текущий момент требуются эти ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать детали дома и залить текстурой

    Приветствую.  Требуется немного порисовать на фото :) отрисовать элементы отделки, окна, карнизы, и залить текстурой. В общем требуется чтоб из фото получилось что-то подобное как на примере. Прикладываю фото, пример и текстуры. От вас жду стоимость и сроки выполнения.[list][url=https://st.weblancer.net/download/3271977.png][/url][/list] ps. Забор ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн для лендо-сайта "Строительство коттеджей"

    Приветствую.  Нужен красивый и качественный дизайн. Требуется нарисовать дизайн для сайта по продаже коттеджей. Структура, как во всех стандартных лендингах: - шапка - проекты домов - новости и акции - готовые проекты - оставить заявку - карта Опыт в этом вопросе приветствуется.  [b]Без портфолио рассматривать ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
sleal213
Андрей 
24 годаРоссия
год в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
год назад
Нужно спарсить калькулятор
Хороший заказчик. Грамотно и точно объяснил что нужно делать!
Андрей взялся за мой заказ, полагая, что сделает его за 20 минут, но что-то пошло не так и ему пришлось приложить усилия и потратить значительно больше времени для реализации проекта. С небольшим опозданием по дедлайну, но сделал необходимое. Благодарю за работу.
Ответный отзыв
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
2 года назад
Простой калькулятор на html
Всё прошло хорошо, рекомендую.
Требовался скрипт калькулятора позиций, для сайта. Василий быстро справился с поставленной задачей и с первого раза сделал всё так, как надо, без правок!!! Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
slev_ua
Славик 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов
$20
10 баллов
4 года назад
Изменить скрипт под новое API
Всё отлично, оплата без проблем. Рекомендую!
Всё отлично. Выполнил всё быстро и без лишних вопросов.
Ответный отзыв
Kosmolol
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Подключить мерчант к сайту
Отличный заказчик. Оплата вовремя. ТЗ понятные. Рекомендую к сотрудничеству
Работа выполнена.
Ответный отзыв
Vasylyna_19
Василина 
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Сделать адаптивную таблицу
Приятно было сотрудничать. Рекомендую как хорошего заказчика!
Василина отлично справилась с поставленной задачей. Сделала всё, что нужно было, без лишних правок и переделываний по 100 раз. Думаю, что обратимся еще не раз к ней. Удачи и хороших заказчиков.
Ответный отзыв