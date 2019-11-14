Доброго времени суток. Год назад уже создавал заявку на адаптацию сайта, но нам его адаптировали достаточно-недостаточно) в общем частичная адаптация, текст с мобильников нечитабельный. Ссылка для ознакомления wedding-workshop.ru Жду от вас сроки и стоимость. Так же, если понравится ваша работа, ...