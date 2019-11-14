Доброго времени суток. Требуется сделать копию шаблона сайта и натянуть его на движок DLE. alfaforex.ru Жду от вас сроки и стоимость.
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Доброго времени суток. Есть сайт, на котором понравился калькулятор. Хочу себе такой же. Вроде как калькулятор написан на js. На выходе хочу получить html страницу с калькулятором. Кто умеет, прошу откликнуться, скину ссылку для просмотра.Завершенгод назад
Доброго времени суток. Есть скрипт, который осуществляет поиск по txt файлу и выводит найденные совпадения. На отдельной странице php он работает, но когда подвязываю к DLE, при поиске отправляет на главную страницу. Требуется исправить этот скрипт под ...Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Доброго времени суток. Имеется дизайн в PSD формате, требуется сверстать адаптивный шаблон и натянуть его на DLE. Жду от вас сроки и стоимость работ. Некоторые страницы, с чем нужно работать, прикрепил.HTML-верстка12 заявокЗакрыт2 года назад
Доброго времени суток. Требуется создать калькулятор усреднения позиции. Калькулятор по определенной формуле, которая выдаёт итоговый результат. Пример на картинках. Жду от вас стоимость и время выполнения.Завершен2 года назад
Доброго времени суток Требуется перенести дизайн с сайта https://rob-invest.ru/ (cms textolite) на DLE. Доступ к сайту есть, это не клонирование шаблона) Так же потребуется доработать страницу полной новости для DLE. Жду от вас сроки и стоимостьДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт2 года назад
Доброго времени суток. Требуется написать приложение для андроид, которое будет преобразовывать картинку с камеры телефона в двойную VR картинку. Так же требуется дополнительная возможность настройки каждого изображения отдельно, чтобы можно было двигать изображение вверх, вниз, влево, вправо. Как ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго времени суток. Пару дней назад coinmarketcap переехал на новое API и все данные перестали загружаться. Нужно подправить имеющиеся скрипты, чтобы работало с новым API. По факту 2 скрипта, 1 - вывод ТОП 5 криптовалют, 2 - ТОП 100. Ссылка ...Завершен4 года назад
Доброго времени суток. Отличное задание для новичков и кто только начал свой путь в веблансере и набивает своё портфолио отзывами. Нужно сверстать простую адаптивную таблицу с присвоением класса таблицы, чтобы разместить ее на сайт. Прикрепил пример таблицы, красным ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $100
Доброго времени суток. Вкратце, сроки по проекту все сорваны, времени нет вообще. Требуется в срочном порядке написать скрипт оплаты и подвязать его к форме оплаты на сайте. Оплата будет происходить с одной страницы. Документацию по подключению прикрепил ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. Требуется подключить платежную систему к сайту на DLE, оплата будет происходить с одной страницы, по сути нужен скрипт обработки платежа. Руководство, которое нам скинули я прикрепил, остальную документацию скину непосредственно исполнителю. Жду от вас сумму ...Завершен4 года назад
Доброго времени суток. Год назад уже создавал заявку на адаптацию сайта, но нам его адаптировали достаточно-недостаточно) в общем частичная адаптация, текст с мобильников нечитабельный. Ссылка для ознакомления wedding-workshop.ru Жду от вас сроки и стоимость. Так же, если понравится ваша работа, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго времени суток. Требуется подключить платежную систему к сайту. Сайт на DLE, оплата будет происходить с одной страницы. Руководство, которое нам скинули я прикрепил. Кроме подключения оплаты возможно еще потребуется сделать калькулятор итоговой суммы, но это уже после.. Жду ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. Требуется интегрировать оплату на сайте по документации ( https://rbkmoney.github.io/docs/docs/payments/overview/ ). Желаемый порядок работы оплаты: 1. Пользователь нажимает кнопку "бронировать" , открывается окно в котором нужно пользователю ввести дополнительные данные и нажимает "далее" 2. Далее пользователя отправляет на страницу ...Завершен5 лет назад
Доброго времени суток. Требуется человек, возможно потребуется два человека),с знанием грузинского и английского языков. Нужно будет перевести около 15-20 статей (2000-3000 знаков каждая) и основные элементы сайта. Готов выслушать ваши предложения.Переводы10 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую. Понравился сайт https://studio63.ru/catalog/kupit_gotovyy_sayt/oteli_turfirmy/1704/ в планах его преобрести, но требуется человек для того, чтобы довести это всё до ума. Демо сайт: https://gotravel.redsign.ru/ [b]Требуется:[/b] Полностью настроить сайт, чтобы Сделать его мультиязычным (Если честно не представляю как это сделать, но стоит такая задача) Подключить платежный ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. На сайте [url=https://ru.investing.com/tools/market-hours]https://ru.investing.com/tools/market-hours[/url] есть таблица торговых сессий. Мне нужно такую же таблицу с таким же функционалом. Если возможно, то можно скопировать прямо оттуда и переделать под нужный мне вид. Жду от вас обратную связь.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. Требуется написать статьи для сайта по следующим направлениям: [list=1][*]Выполнение токарных работ[*]Фрезерные работы[*]Расточные работы [*]Плоское шлифование [*]Шлицефрезерные работы, Изготовление шлицов, нарезка шлицов [*]Сварочные работы (Черных и цветных металлов)[*]Нарезка трубных резьб[*]Ремонт бурового оборудования[*]Изготовление ворот[*]Изготовление заборов[*]Изготовление калиток[/list] На текущий момент требуются эти ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Приветствую. Требуется немного порисовать на фото :) отрисовать элементы отделки, окна, карнизы, и залить текстурой. В общем требуется чтоб из фото получилось что-то подобное как на примере. Прикладываю фото, пример и текстуры. От вас жду стоимость и сроки выполнения.[list][url=https://st.weblancer.net/download/3271977.png][/url][/list] ps. Забор ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Приветствую. Нужен красивый и качественный дизайн. Требуется нарисовать дизайн для сайта по продаже коттеджей. Структура, как во всех стандартных лендингах: - шапка - проекты домов - новости и акции - готовые проекты - оставить заявку - карта Опыт в этом вопросе приветствуется. [b]Без портфолио рассматривать ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт6 лет назад