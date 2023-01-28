sleal213

Андрей sleal213

 
24 годаРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Быстро и качественно! Судите меня по негативным отзывам, которых у меня нет!)

Закончил магистратуры по направлению подготовки менеджмент. С большим удовольствием берусь за работу связанную с данным направлением, ну в принципе за любую работу.) Опыт работы на фрилансе более 4 лет. Помогаю с написанием скриптов на JavaScript, CSS, также консультирую по другим вопросам, касающихся разных аспектов программирования и всего, что связано с ним. Оказываю услуги по написанию статей и различных докладов. Также могу помочь с дизайном не сложных обьектов! В редких случаях могу помочь с написанием курсовой или выпускной квалификационной работы!

JavascriptНаписание статейCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
QIWI24
46 летГрузия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
год назад
Нужно спарсить калькулятор
Андрей взялся за мой заказ, полагая, что сделает его за 20 минут, но что-то пошло не так и ему пришлось приложить усилия и потратить значительно больше времени для реализации проекта. С небольшим опозданием по дедлайну, но сделал необходимое. Благодарю за работу.
Хороший заказчик. Грамотно и точно объяснил что нужно делать!
Ответный отзыв
guest_15982847550114
Украина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
год назад
Консультация по движку MODX
Рекомендую данного исполнитель!
Заказчик топ! Задача поставлена ясно!
Ответный отзыв