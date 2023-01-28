Быстро и качественно! Судите меня по негативным отзывам, которых у меня нет!)

Закончил магистратуры по направлению подготовки менеджмент. С большим удовольствием берусь за работу связанную с данным направлением, ну в принципе за любую работу.) Опыт работы на фрилансе более 4 лет. Помогаю с написанием скриптов на JavaScript, CSS, также консультирую по другим вопросам, касающихся разных аспектов программирования и всего, что связано с ним. Оказываю услуги по написанию статей и различных докладов. Также могу помочь с дизайном не сложных обьектов! В редких случаях могу помочь с написанием курсовой или выпускной квалификационной работы!