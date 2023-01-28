Быстро и качественно! Судите меня по негативным отзывам, которых у меня нет!)
Закончил магистратуры по направлению подготовки менеджмент. С большим удовольствием берусь за работу связанную с данным направлением, ну в принципе за любую работу.) Опыт работы на фрилансе более 4 лет. Помогаю с написанием скриптов на JavaScript, CSS, также консультирую по другим вопросам, касающихся разных аспектов программирования и всего, что связано с ним. Оказываю услуги по написанию статей и различных докладов. Также могу помочь с дизайном не сложных обьектов! В редких случаях могу помочь с написанием курсовой или выпускной квалификационной работы!
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- И опять же написание статей!нет просмотров
- Решение кейсов1 просмотр
- Повышение оригинальности 1 главы ВКРнет просмотров
- Статья про добычу золото в ДРК1 просмотр
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
Андрей взялся за мой заказ, полагая, что сделает его за 20 минут, но что-то пошло не так и ему пришлось приложить усилия и потратить значительно больше времени для реализации проекта. С небольшим опозданием по дедлайну, но сделал необходимое. Благодарю за работу.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Грамотно и точно объяснил что нужно делать!
$5
10 баллов
год назад
Рекомендую данного исполнитель!
Ответный отзыв
Заказчик топ! Задача поставлена ясно!