Изменить скрипт под новое API

Веб-программированиеЗавершен3 заявки192 просмотра
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Доброго времени суток.

Пару дней назад coinmarketcap переехал на новое API и все данные перестали загружаться.

Нужно подправить имеющиеся скрипты, чтобы работало с новым API.

По факту 2 скрипта, 1 - вывод ТОП 5 криптовалют, 2 - ТОП 100.

Ссылка на API

https://coinmarketcap.com/api/documentation/v1/

Скрипты предоставлю исполнителю.

От вас жду стоимость и сроки исполнения.

4 года назад
QIWI24
46 летГрузия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
slev_ua
Славик 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов
4 года назад
$20
1 день
Всё отлично. Выполнил всё быстро и без лишних вопросов.
Всё отлично, оплата без проблем. Рекомендую!