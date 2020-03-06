Вариатор для покраски дисков

Задача на разработку конструктора-вариатора для поркаски дисков на тачку

Пример - https://thomifelgen.ru/disk_kreator/

У нас другой сайт, хотм для него дорботать функционал на ПХП.

Интеересен функционал на фото загруженной тачки накладывать разные диски по форме, размеру и цвету.

Исполнитель, обозначь цену и сроки.