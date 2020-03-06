Спарсить товары с Маркетплайса в Интернет Магазин

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки271 просмотр
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Доброго времени суток, нужен парсинг товаров отсюда https://kaspi.kz/shop/?source=kaspikz&ref=tabShop

Интересуют  товары 3х разделов (за исключением некоторых подразделов): 

1) Телефоны, гаджеты,  

2) Компьютеры, 

3) ТВ, Аудио, Видео

Что нужно парсить из карточки товара:

1) Родительскую категорию и подкатегории

2) Наименование товара

3) Описание

4) Характеристики (Атрибуты)

5) Цена (в карточке товара, вкладка "Продавцы" есть несколько продавцов, нужна цена самого верхнего - наименьшая цена)

6) Изображения (все что есть в товаре)

Все эти данные должны попасть на наш сайт https://plaza.kz/ (работает на "1С-Битрикс: Управление сайтом 18.5.180"), также сайт интернирован с базой "1С: 8.3 Предприятие. Управление торговлей Казахстана, редакция 2.2) это нужно учитывать

Внимание! Данные парсинга должны попасть и на сайт и нашу базу, также ничего не должно поломаться и данные которые уже есть в базе не должны потеряться! 

4 года назад
populuskz
Тимур 
31 годКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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