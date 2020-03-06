Парсер для 1xbet

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок218 просмотров
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Нужно чтобы парсер выдавал сигнал в телеграм, когда по окончанию первого тайма счёт по угловым был: 0-0, 1-0, 0-1, 1-1

4 года назад
guest_15834876233103
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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