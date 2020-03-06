Добавление минимальной статистика в админ панель

$110
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо добавить в админ панель  статистику. А именно, сколько пользователей зарегистрированно.

сколько уникальных посещений в сутки, неделю, месяц. (Отображение на главной только сутки)

Так же необходимо связать форму обратной связи с админ панелью, а именно что бы сообщения из обратной связи поступали в Админ панель.

4 года назад
avdeev_mihail
Михаил 
47 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад