Добавление минимальной статистика в админ панель

Необходимо добавить в админ панель статистику. А именно, сколько пользователей зарегистрированно.

сколько уникальных посещений в сутки, неделю, месяц. (Отображение на главной только сутки)

Так же необходимо связать форму обратной связи с админ панелью, а именно что бы сообщения из обратной связи поступали в Админ панель.