Фронт React разработчик в компанию США

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже, пишите кто сможет помочь и у кого есть опыт работы с данным движком.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Мы - американская туристическая компания TripShock.com. Ищем опытного React фронтенд разработчика на полную ставку. Сейчас в нашей команде 15 бэкенд и фронтенд разработчиков, из них 1 русскоговорящий менеджер и 2 англоязычных. Большинство работают с нами много лет.
Условия работы: работа удалённая, в спокойной атмосфере и подходящем для вас темпе, без стрессов и давления. Мы заинтересованы в длительных отношениях с сотрудниками, которые показывают хорошие результаты и готовы развиваться. График работы может быть подстроен под вас.
Большинство наших сотрудников выбрали себе график самостоятельно и работают по нему. Оплата происходит через Payoneer или через межбанковские переводы. По желанию заключаем контракт. В ваших заявках сообщайте пожалуйста свои требования и мы их обсудим. От вас, помимо хороших знаний и опыта в работе с React и кроссбраузерной респонсив версткой, мы ожидаем ответственного отношения к работе, серьезного подхода к решению поставленных задач, честности и открытости.
Так же необходимо умение работать с чужим кодом и в команде, иметь чувство "правильности"/вкуса и английский на хорошем письменном уровне. Мы не рассматриваем кандидатов, у которых уже есть другая основная работа!
Вы так же должны быть уверенны, что удалённая работа из дома - это то, что вам нужно. Если вы имеете склонность к работе в оффисе/в реальном коллективе, или вас посещают подобные мысли, то вряд ли у нас получится долгосрочное сотрудничество.
Рассмотрение заявок и начало работы:
- Вы отправляете письмо на [email protected] со ссылкой на данную вакансию и с приложением примера вашего кода. Можете добавить ваше резюме или какие-то сведения, которые на ваш взгляд будут нам интересны.
- Мы проверяем ваш код. Если он устраивает, переходим к следующему этапу.
- Созваниваемся в скайпе и задаём друг другу вопросы.
- Если всё успешно, мы начинаем сотрудничество.
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