Фронт React разработчик в компанию США

Добрый день!

Мы - американская туристическая компания TripShock.com. Ищем опытного React фронтенд разработчика на полную ставку. Сейчас в нашей команде 15 бэкенд и фронтенд разработчиков, из них 1 русскоговорящий менеджер и 2 англоязычных. Большинство работают с нами много лет.

Условия работы: работа удалённая, в спокойной атмосфере и подходящем для вас темпе, без стрессов и давления. Мы заинтересованы в длительных отношениях с сотрудниками, которые показывают хорошие результаты и готовы развиваться. График работы может быть подстроен под вас.

Большинство наших сотрудников выбрали себе график самостоятельно и работают по нему. Оплата происходит через Payoneer или через межбанковские переводы. По желанию заключаем контракт. В ваших заявках сообщайте пожалуйста свои требования и мы их обсудим. От вас, помимо хороших знаний и опыта в работе с React и кроссбраузерной респонсив версткой, мы ожидаем ответственного отношения к работе, серьезного подхода к решению поставленных задач, честности и открытости.

Так же необходимо умение работать с чужим кодом и в команде, иметь чувство "правильности"/вкуса и английский на хорошем письменном уровне. Мы не рассматриваем кандидатов, у которых уже есть другая основная работа!

Вы так же должны быть уверенны, что удалённая работа из дома - это то, что вам нужно. Если вы имеете склонность к работе в оффисе/в реальном коллективе, или вас посещают подобные мысли, то вряд ли у нас получится долгосрочное сотрудничество.

Рассмотрение заявок и начало работы:

Вы отправляете письмо на [email protected] со ссылкой на данную вакансию и с приложением примера вашего кода. Можете добавить ваше резюме или какие-то сведения, которые на ваш взгляд будут нам интересны.

Мы проверяем ваш код. Если он устраивает, переходим к следующему этапу.

Созваниваемся в скайпе и задаём друг другу вопросы.

Если всё успешно, мы начинаем сотрудничество.

Спасибо!