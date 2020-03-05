Сделать сайт

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок297 просмотров
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Добрый день.

С таким заказом могли бы помочь? 

Есть верстка сайта и необходимый функционал который надо сделать (разные готовые CMS не подходят. Сайт должен быть самопис). Ссылка на ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1yTpn5pjeeRx91zh060Kpw0QGSCUrJ2hiQRqR5kgciRk/edit?usp=sharing

Интересует сроки и цена.

4 года назад
Amdep
Игорь 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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