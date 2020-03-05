Доработать букинг в WordPress шаблоне

$30
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Нужно изменить способ бронирования в авто шаблоне  .    Процесс бронирование через WooCommerce нужно добавить в существующий букинг минимальные периоды 1-2-3-4-5-6 месяцев  и указать для каждого периода свою  цену  .

Страница авто  http://zaymund-wordpress-4.tw1.ru/autos/fiat-bravo/

Видео как должно работать  https://screencast-o-matic.com/watch/cYeebgxfGT

WordPress
4 года назад
zaymund
40 летПольша
14 лет в сервисе
Был
месяц назад