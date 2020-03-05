Доработать букинг в WordPress шаблоне

надо зайти на этот сайтhttps://seo-akademiya.com/ есть рублика аудит сайтаhttp://joxi.net/LmGlEl4cJg3N72мне надо тоже самое на моем сайте ( после того как клиент заходит на сайт и вводит сайт надо что бы программа выдавала отчет по сайту а у ...