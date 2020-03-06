Для проекта, необходимо разобрать GET/POST запросы авторизации и отправки email письма не которых почтовых сервисов, таких как:

Yahoo

AOL

Web.de

Yandex

Самих сервисов много, более 10 нужно сделать. Полный список передадим разработчику.

Требование:

GET/POST запросы авторизации и отправки письма и сразу последующая отправка письма.

Чтобы возможно было повторить программно.

Результат нужен в виде:

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и тд, последовательность запросов и заголовок как пример в таком формате:

curl -H 'Host: api.tinkoff.ru' -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8;' -H 'Cookie: s_lastvisit=1572325096669; s_nr=1572325096669-Repeat; AMCV_A002FFD3544F6F0A0A4C98A5%40AdobeOrg=281789898%' -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8' -H 'User-Agent: iPhone/iOS(13.3)/investing/4.4.2(4969)' -H 'Accept-Language: en-us' --data-binary "advertising_id=2ED867533&appName=investing&appVersion=4.4.2&deviceId=E-9A1C002600B2&device_location_availability=unknown&fingerprint=iPhone%2FiOS%2813.3%29%2Finvesting%2F4.4.2%284969%29%23%23%23828x1792x32%23%23%23-240%23%23%23false%23%23%23false%23%23%23&mobile_device_model=iPhone12%2C1&mobile_device_os=iOS&mobile_device_os_version=13.3&origin=mobile%2Cib5%2Cloyalty%2Cplatform&platform=ios&root_flag=false" --compressed 'https://api.tinkoff.ru/v1/auth/session?cpswc=true&ccc=true'

В ответ должны получить:

{"resultCode":"OK","payload":{"sessionid":"xlsHcc3403itdZ8uyNHphmaPN4keZEYr.m1-prod-api04","ttl":599991},"trackingId":"Z3N49WU81"}

Сохранить сессию и перейти к пункту 2 и дальше пример запроса в таком же виде.

Важный момент: После разбора запросов, их нужно сделать в классах под PHP.