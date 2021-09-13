Есть татуировка на руке. Прошло около 6 лет, уже выгорела. Хочу ее возобновить, навести. Но к ней хочу добавить фон, а не просто статуетка. Нужно придумать и нарисовать какой то фон интересный, чтоб смотрелось круто. ...