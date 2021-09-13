Нам необходимы IP адреса ipv6 с подсетью /29. Нужна информация и настройка под ключ. Настроить нужно таким образом, чтобы на входе у нас был один IPv4 адрес, а на выходе каждый запрос должен быть проксирован через случайный ...
Мы занимаемся отправкой электронных писем. Клиенты наших продуктов отправляют миллионы писем в сутки. На рынке 5 лет, занимаем высокие позиции рейтинга среди различных сервисов email рассылок.
- $100Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
- $1200
Требуется разработать решение для прохождения капчи на сайте [url=https://iframe.arkoselabs.com/B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA/index.html?mkt=en]https://iframe.arkoselabs.com/B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA/index.html?mkt=en[/url], используя предоставленный нами API для распознавания изображений. Важно: капчу необходимо пройти на чистых POST/GET запросах, что является ключевым моментом. Для решения задачи вы можете использовать любые языки и ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $50
Есть татуировка на руке. Прошло около 6 лет, уже выгорела. Хочу ее возобновить, навести. Но к ней хочу добавить фон, а не просто статуетка. Нужно придумать и нарисовать какой то фон интересный, чтоб смотрелось круто. ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $150
Необходимо написать текста для будущего сайта Благотворительного Фонда Буквально несколько страниц (строк, абзацев) - но сочных и со смыслом. Фонд занимается волонтерством для ВСУ (аэророзведка, поставка дронов). Хотим создать сайт, но без контента это сделать крайне тяжело. Нужно ...Копирайтинг53 заявкиЗакрытгод назад
- $150
Необходимо разработать логотип + BrandBook для софта 1. Сфера деятельности: IT, программирование, генерация email писем 2. Название lettersgen 3. Приоритетные цвета: Синий, голубой, бирюзовый, фиолетовый, сиреневый, белый, черный, розовый, красный. (Хотя это все стоит обдумать) 4. Приветствуется лаконичность и ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
Есть сервер выделенный на котором работает полностью весь проект, на этом же сервере база PostgreSQL, сервер Rabbit и к нему подключено более 100 VPS, которые выполняют определенные задачи и еще сервер Redis, используется для кеша ...Системное администрирование2 заявкиЗакрытгод назад
- $3500
Требуется создать решение для получения корректного токена капчи (funcaptcha) на сайте [url=https://signup.live.com/signup]https://signup.live.com/signup[/url] Обязательна поддержка прокси для решения капчи. Пример АПИ можно посмотреть на сайте: [url=https://captchaai.atlassian.net/wiki/spaces/CAPTCHAAI/pages/394062/FuncaptchaTask+solving+FunCaptcha]https://captchaai.atlassian.net/wiki/spaces/CAPTCHAAI/pages/394062/FuncaptchaTask+solving+FunCaptcha[/url] В дальнейшем, потребуется поддержка/доработки.Прикладное ПО4 заявкиЗакрытгод назад
- $100
Нужно сделать: - собрать список украинских инстраграм пабликов и блогеров для дальнейших постов о донатах; - собрать сопутствующие тематические паблики, которые могут подойти; - связаться с авторами на предмет сотрудничества и периодичности постов; Необходимо более 100 контактов авторов с ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрытгод назад
- $100
Задача: Есть фото солдата ВСУ (несколько) из которых нужно отрисовать лого для отряда. 1. Дорисовать дрон 2. Сменить фон 3. Сделать картинку размытую, по принципу "русского корабля))" Сделать нужно будет разных форматов, для обложек соцсетей.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно: - собрать список телеграм каналов по определенной тематике; - собрать сопутствующие тематические группы/каналы, которые могут подойти; - связаться с админами на предмет сотрудничества и периодичности постов; - Периодично повторять поиск и обновлять списки; Необходимо более ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо делать посты в телеграм канал на военную тематику ВСУ Язык написания - Украинский Ведение канала своего + текста под рекламные каналы с которыми мы сотрудничаем. 2-3 поста в день. Часть материала дадим, это видео, возможно фото. Нужно ...Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрытгод назад
Есть 7 "персонажей" с реальными фото. Нужно сделать забавные стикеры под них. Сами фото и текстовку дам. Всего до 30-ти стикеров. Под ключ все нужно.Обработка фотографий8 заявокЗакрыт2 года назад
Текст подобие интервью. Написано шутками в американском стиле. Нужно перевезти на разговорный английский (а точнее американский со сленгом). Чтоб отображать внутрений климат) Чуть более 16 000 символов. Выдавать буду частично. Если есть предложение перевезти на другие языки, ...Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
- $1000
Необходимо сниффать запросы приложения, протокол XMPP. Андроид. Нужны знания в Reversing, gzip и их методах шифрования, пониманием криптографии. Есть уже разгаданное шифрование, аналогичный код. Если есть понимание, знаете о чем речь, пишите, все обсуждаем подробнее в личке)Системное программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо настроить отправку всего трафика с виртуальной машины через прокси [b]Дано: [/b] У нас есть гипервизор Proxmox 6.4-4, на нем запущены виртуальные системы (Android X86) и объеденены в один Bridge 192.168.30.1/24 У каждой виртуальный машины есть свой IP из сети, ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $15
Есть 5 фото детей снятых на камеру телефона. Хочу распечатать в формате А3 и разместить в рамку. Необходимо подправить различные элементы: где то убрать некрасивый фон, где то сделать ярче, насыщенные.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Задача: Пофиксить пору багов, обновить библиотеки, дописать ряд функционала. Проект: Многопользовательский сервис написанный на PHP7 + фреймворк cakephp. - OC Debian9 - База Postgres SQL - База очереди Redis - bash script делают автоматическую установку ПО Перечень ...Базы данныхнет заявокЗакрыт2 года назад
- $50
[b]Дано:[/b] VPS сервер с Debian9 + установленный Apache2 В корне созданы папки с названием 001, 002, 003...020 В папках лежат файлы. [i]Очень часто, нужно заходить через консоль на VPS и командами удалять файлы в папких или же давать ...Системное программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $2000
На постоянную работу и длительные проекты нужен программист с пониманием криптографии. Необходимо разбираться в Reversing, gzip и их методах шифрования, протокол XMPP. Пишите, все обсуждаем)Системное программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходима консультация по Эмуляторам android на Linux. Какие лучше выбрать по разным параметрам и удобствам. Будем делать проект для себя, нужно поговорить со специалистами. Отблагодарим.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен3 года назад