sumus

Евгений sumus

 
36 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Сервисы для email маркетинга

Мы занимаемся отправкой электронных писем. Клиенты наших продуктов отправляют миллионы писем в сутки. На рынке 5 лет, занимаем высокие позиции рейтинга среди различных сервисов email рассылок.

5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$483
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Настройка и информация сервера с ipv6 /29

    $100

    Нам необходимы IP адреса ipv6 с подсетью /29. Нужна информация и настройка под ключ. Настроить нужно таким образом, чтобы на входе у нас был один IPv4 адрес, а на выходе каждый запрос должен быть проксирован через случайный ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Прохождение Funcaptcha на post/get запросах

    $1200

    Требуется разработать решение для прохождения капчи на сайте [url=https://iframe.arkoselabs.com/B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA/index.html?mkt=en]https://iframe.arkoselabs.com/B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA/index.html?mkt=en[/url], используя предоставленный нами API для распознавания изображений. Важно: капчу необходимо пройти на чистых POST/GET запросах, что является ключевым моментом. Для решения задачи вы можете использовать любые языки и ...

    JavascriptPython
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Дизайн татуировки

    $50

    Есть татуировка на руке. Прошло около 6 лет, уже выгорела. Хочу ее возобновить, навести. Но к ней хочу добавить фон, а не просто статуетка. Нужно придумать и нарисовать какой то фон интересный, чтоб смотрелось круто. ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Текст для сайта Благотворительного Фонда (ВСУ)

    $150

    Необходимо написать текста для будущего сайта Благотворительного Фонда Буквально несколько страниц (строк, абзацев) - но сочных и со смыслом.  Фонд занимается волонтерством для ВСУ (аэророзведка, поставка дронов).  Хотим создать сайт, но без контента это сделать крайне тяжело.  Нужно ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг53 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Нарисовать логотип и брендбук для софта

    $150

    Необходимо разработать логотип + BrandBook для софта 1. Сфера деятельности: IT, программирование, генерация email писем 2. Название lettersgen 3. Приоритетные цвета: Синий, голубой, бирюзовый, фиолетовый, сиреневый, белый, черный, розовый, красный. (Хотя это все стоит обдумать) 4. Приветствуется лаконичность и ...

    Брендбук
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Консультации по улучшению серверной нагрузки. База PostgreSQL.

    Есть сервер выделенный на котором работает полностью весь проект, на этом же сервере база PostgreSQL, сервер Rabbit и к нему подключено более 100 VPS, которые выполняют определенные задачи и еще сервер Redis, используется для кеша ...

    PostgreSQLRedis
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Решение капчи (funcaptcha)

    $3500

    Требуется создать решение для получения корректного токена капчи (funcaptcha) на сайте [url=https://signup.live.com/signup]https://signup.live.com/signup[/url] Обязательна поддержка прокси для решения капчи. Пример АПИ можно посмотреть на сайте: [url=https://captchaai.atlassian.net/wiki/spaces/CAPTCHAAI/pages/394062/FuncaptchaTask+solving+FunCaptcha]https://captchaai.atlassian.net/wiki/spaces/CAPTCHAAI/pages/394062/FuncaptchaTask+solving+FunCaptcha[/url] В дальнейшем, потребуется поддержка/доработки.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Анализ инстраграм пабликов и блогеров. Сбор данных.

    $100

    Нужно сделать: - собрать список украинских инстраграм пабликов и блогеров для дальнейших постов о донатах; - собрать сопутствующие тематические паблики, которые могут подойти; - связаться с авторами на предмет сотрудничества и периодичности постов; Необходимо более 100 контактов авторов с ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Логотип для отряда ВСУ

    $100

    Задача: Есть фото солдата ВСУ (несколько) из которых нужно отрисовать лого для отряда.  1. Дорисовать дрон 2. Сменить фон  3. Сделать картинку размытую, по принципу "русского корабля))" Сделать нужно будет разных форматов, для обложек соцсетей.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Анализ телеграм каналов и сбор данных

    Нужно: - собрать список телеграм каналов по определенной тематике; - собрать сопутствующие тематические группы/каналы, которые могут подойти; - связаться с админами на предмет сотрудничества и периодичности постов; - Периодично повторять поиск и обновлять списки; Необходимо более ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Написание текстов в телеграм канал

    Необходимо делать посты в телеграм канал на военную тематику ВСУ Язык написания - Украинский Ведение канала своего + текста под рекламные каналы с которыми мы сотрудничаем.  2-3 поста в день. Часть материала дадим, это видео, возможно фото. Нужно ...

    Социальные сети (SMM и SMO)18 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Стикеры для telegram

    Есть 7 "персонажей" с реальными фото. Нужно сделать забавные стикеры под них.  Сами фото и текстовку дам.  Всего до 30-ти стикеров.  Под ключ все нужно.

    Обработка фотографий8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевод текста с русского на английский (разговорный американский)

    Текст подобие интервью. Написано шутками в американском стиле. Нужно перевезти на разговорный английский (а точнее американский со сленгом). Чтоб отображать внутрений климат) Чуть более 16 000 символов.  Выдавать буду частично.  Если есть предложение перевезти на другие языки, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сниффать запросы приложения (есть разгаданное шифрование)

    $1000

    Необходимо сниффать запросы приложения, протокол XMPP. Андроид. Нужны знания в Reversing, gzip и их методах шифрования, пониманием криптографии. Есть уже разгаданное шифрование, аналогичный код. Если есть понимание, знаете о чем речь, пишите, все обсуждаем подробнее в личке)

    Android
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Отправка всего трафика с виртуальной машины через прокси

    Необходимо настроить отправку всего трафика с виртуальной машины через прокси [b]Дано: [/b] У нас есть гипервизор Proxmox 6.4-4, на нем запущены виртуальные системы (Android X86) и объеденены в один Bridge 192.168.30.1/24 У каждой виртуальный машины есть свой IP из сети, ...

    Android
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Обработка фотографий

    $15

    Есть 5 фото детей снятых на камеру телефона. Хочу распечатать в формате А3 и разместить в рамку. Необходимо подправить различные элементы: где то убрать некрасивый фон, где то сделать ярче, насыщенные.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Поддержка проекта PHP7 + cakephp

    Задача: Пофиксить пору багов, обновить библиотеки, дописать ряд функционала. Проект: Многопользовательский сервис написанный на PHP7 + фреймворк cakephp. - OC Debian9 - База Postgres SQL - База очереди Redis - bash script делают автоматическую установку ПО Перечень ...

    PHPPostgreSQLBashRedisCakePHPSQL
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Скрипт на VPS для запуска команд НЕ с консоли

    $50

    [b]Дано:[/b] VPS сервер с Debian9 + установленный Apache2 В корне созданы папки с названием 001, 002, 003...020 В папках лежат файлы. [i]Очень часто, нужно заходить через консоль на VPS и командами удалять файлы в папких или же давать ...

    HTML
    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Консультация эмуляторы Android на Linux?

    Необходима консультация по Эмуляторам android на Linux.  Какие лучше выбрать по разным параметрам и удобствам.  Будем делать проект для себя, нужно поговорить со специалистами.  Отблагодарим.

    AndroidLinux
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
год назад
Нарисовать логотип и брендбук для софта
Не первый раз сотрудничаем с Евгением. Четкая постановка задачи, човременное виденье желаемого результата и как итог все довольны. рекомендую
Отличный дизайн. Все согласно поставленному ТЗ. На выбор были предоставлены 3 логотипа, все очень качественные, уникальные. Выбрали что нам подходит ближе всего. Так же, сделан красивый логобук со всеми нужными данными. Работа на высоте.
Ответный отзыв
roman_loginov
Роман 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
год назад
Логотип для отряда ВСУ
Отличный заказчик, шикарная коммуникация и быстрая оплата! Рекомендую к сотрудничеству, сам буду рад работать сова в будущем
Высокого качества работа. Креативно. Учтены все мои пожелания. Во время работы предоставлено множество вариантов на выбор. Сделано в указанный срок. Постоянно на связи. Рекомендую Романа как отличного исполнителя в данном направлении.
Ответный отзыв
AndreyRav
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$150
10 баллов
год назад
Анализ телеграм каналов и сбор данных
Все очень быстро посмотрели и приняли работу, рекомендую.
Отличная работа выполненная созласно ТЗ и даже быстрее чем нужно было. Рекомендую Андрея как надежного исполнителя в данной сфере.
Ответный отзыв
L1t_W1n
20 летФранция
2 года в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
2 года назад
Перевод текста с русского на английский (разговорный американский)
Четко поставлено ТЗ, быстрая оплата, отличная коммуникация. Рекомендую!
Отлично выполненный перевод. Высокий уровень владения Английким и Французским языками. Задание сделано быстрее указанных сроков. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Karfagen90
55 летУкраина
4 года в сервисе
онлайн
$15
10 баллов
2 года назад
Обработка фотографий
Евгений грамотно поставил задачу и всё получилось.Всем рекомендую как хорошего заказчика.
Хорошо выполненная работа, согласно поставленному ТЗ
Ответный отзыв