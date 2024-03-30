Требуется монтаж 15-минутных базовых роликов для YouTube. Необходимо создать качественный видеоконтент, соответствующий стандартам платформы. Опыт в видеомонтаже приветствуется.
Видеоинструкции для сервиса
Необходимо сделать несколько обзорных видеоинструкций для сервиса рассылок.
Язык русский. Приятный голос.
Видео обзорные по функционалу.
Предворительно исполнитель получит инструкции (вероятно видое запись), что и куда нажимать. И уже сможет записать красивое видео для пользователей.
Бюджет предлагайте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Видеомонтаж8 заявокОткрыт2 дня назад
Требуется смонтировать 1-минутный видеоролик без звука для конференции BoostForum. Используйте предоставленные материалы: презентация, видеофайл, логотип и фирменный стиль. Ролик должен быть визуально выразительным для фонового воспроизведения. Срок сдачи — 23 мая до 18:00. Необходим опыт монтажа для мероприятий и наличие портфолио.Открыт2 дня назад
- $30
Ищется специалист по адаптации видео-контента для Reels в Instagram, посвященного женскому здоровью волос. Необходимо находить видео, создавать цепляющие хуки, финальные экраны и монтировать итоговые видео. На первом этапе требуется подготовить 10 видео по 2 темам. Возможна регулярная работа при успешном сотрудничестве.Видеомонтаж3 заявкиОткрыт3 дня назад
Требуется видеомонтаж эмоционального ролика для адаптации новых сотрудников. Сюжет: новый сотрудник теряется в задачах, коллеги помогают, он ощущает уверенность и сам поддерживает других. Использовать анимацию в стиле скетчей или hand-drawn, добавить легкую фоновую музыку и финальную фразу 'Мы растём вместе'.Видеомонтаж4 заявкиОткрыт3 дня назад
- $25
Необходимо создать шортс по географии в формате, аналогичном представленному примеру. Сюжет и текст можно использовать из ссылки, озвучка должна быть выполнена с помощью нейросети. Все материалы должны быть на русском языке.Видеомонтажнет заявокОткрыт4 дня назад
- $10
Требуется видеомонтаж для изменения времени на видео. Необходимо корректно отредактировать длительность и обеспечить плавный переход между фрагментами. Ожидается профессиональный подход к редактированию и внимание к деталям.Открыт5 дней назад
Необхідно зробити запис екрану з телефона з озвучкою українською та російською мовами без обличчя. Створити 10 коротких навчальних відео тривалістю 1-3 хвилини, кожен у двох варіантах. Приклади надаються.Видеомонтаж6 заявокОткрыт6 дней назад
- $10
Требуется создать два видео отзыва на русском и казахском языках от молодого человека казахской национальности. Видеомонтаж должен быть качественным и соответствовать заданной тематике.Видеомонтажнет заявокОткрыт6 дней назад
- $10
Требуется создать рилс с простыми анимациями, аналогичный представленному примеру, но на русском языке. Необходимо обеспечить качественный видеомонтаж и адаптацию контента для целевой аудитории.Открыт6 дней назад