Видеоинструкции для сервиса

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Открыт3 заявки7 просмотров

Необходимо сделать несколько обзорных видеоинструкций для сервиса рассылок.
Язык русский. Приятный голос.
Видео обзорные по функционалу.

Предворительно исполнитель получит инструкции (вероятно видое запись), что и куда нажимать. И уже сможет записать красивое видео для пользователей.

Бюджет предлагайте.

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18 часов назад
Евгений
 
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Андрей
 
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