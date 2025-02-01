Необходимо создать шортс по географии в формате, аналогичном представленному примеру. Сюжет и текст можно использовать из ссылки, озвучка должна быть выполнена с помощью нейросети. Все материалы должны быть на русском языке.
Ролик для новых сотрудников
“Ты не один — команда рядом”
Формат: эмоциональный ролик для адаптации новых сотрудников или привлечения кандидатов
Сюжет: Новый сотрудник теряется в новых задачах → коллеги приходят на помощь → он чувствует себя уверенно → сам помогает другим.
Фишка: Анимация в стиле скетчей или hand-drawn, с лёгкой фоновой музыкой и финальной фразой вроде: “Мы растём вместе.”
Заявки фрилансеров
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