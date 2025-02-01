Ролик для новых сотрудников

  1. Биржа фриланса
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Открыт4 заявки27 просмотров

“Ты не один — команда рядом”

Формат: эмоциональный ролик для адаптации новых сотрудников или привлечения кандидатов

Сюжет: Новый сотрудник теряется в новых задачах → коллеги приходят на помощь → он чувствует себя уверенно → сам помогает другим.

Фишка: Анимация в стиле скетчей или hand-drawn, с лёгкой фоновой музыкой и финальной фразой вроде: “Мы растём вместе.”

Добавление музыкиСоздание анимаций
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