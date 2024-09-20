Монтаж ролика тикток

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка6 просмотров

Добрый день. Есть нарезки роликов на тему ремонта спецтехники, нужно из них сделать ролик для тикток и инсты. Задача к утру сделать два варианта или один уверенно хороший. Просьба писать тем кто к утру готов

Монтаж видеороликовНарезка видео
21 час назад
guest_1658893553999
3 года в сервисе
Был
21 час назад

Выбранный исполнитель

Afterworks
Александр 
39 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
21 час назад
$60
1 день
Escrow
ТОП-5
Видеомонтаж

Заявки фрилансеров

Afterworks
Александр 
39 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
21 час назад
ТОП-5
Видеомонтаж